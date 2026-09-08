Kulturpreis Praemium Imperiale für Cate Blanchett

Schauspielerin Cate Blanchett (57) wird mit dem hoch dotierten Kulturpreis Praemium Imperiale geehrt. Ausgezeichnet werden in diesem Jahr auch Architekt Daniel Libeskind, Dirigent Herbert Blomstedt, US-Künstlerin Jenny Holzer sowie der britische Bildhauer Andy Goldsworthy, wie die Organisatoren bekanntgaben. Der Praemium Imperiale wird jährlich von der Japan Art Association verliehen. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 15 Millionen Yen (83.000 Euro) dotiert.