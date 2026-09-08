Geld und Erfolg bei Männern nicht mehr so attraktiv

Geld und Erfolg bei Männern sind einer Umfrage zufolge nicht mehr ganz so attraktiv wie früher, wie aus einer Befragung des Instituts Norstat für die Illustrierte "Playboy" laut Mitteilung vom Dienstag hervorging. 61 Prozent der befragten Frauen bewerteten immaterielle Eigenschaften wie beispielsweise einen nachhaltigen Lebensstil höher. Laut der Umfrage punkten Männer bei der Partnersuche am meisten mit Humor, Zeit für Familie und Freunde sowie Intelligenz und Bildung.

Erst auf dem sechsten Platz folgt mit einem eigenen Haus das erste materielle Statussymbol. Bei der Frage, ob sie Männer mit Humor oder hohem Einkommen bevorzugen, entschieden sich 92 Prozent für den Humor. Handwerkliches Geschick steht ebenfalls hoch im Kurs. 88 Prozent würden einen begabten Heimwerker einem Mann mit viel Geld vorziehen.

Nur noch 15 Prozent der Frauen finden klassische Statussymbole attraktiver als immateriellen Luxus wie eine gute Work-Life-Balance oder einen nachhaltigen Lebensstil. Mehr als die Hälfte der Frauen würde eine Beziehung mit einem Mann eingehen, der deutlich weniger verdient als sie selbst. Ist einem Mann seine berufliche Karriere das Wichtigste, lehnen 86 Prozent der Frauen eine Partnerschaft mit ihm ab.

Nur neun Prozent der Frauen sind der Meinung, dass vor allem der Mann in einer Beziehung das Geld verdienen sollte. Fast ein Drittel findet, Mann und Frau sollten gleich viel verdienen. Für 60 Prozent spielt diese Frage bei der Partnerwahl keine Rolle.

45 Prozent der Männer nehmen hingegen an, Geld und Erfolg seien bei der Partnersuche heute wichtiger denn je. 29 Prozent meinen, beides sei gleich wichtig geblieben. Nur 16 Prozent finden, dass Geld und Erfolg bei der Partnerwahl keine so große Rolle mehr spielen. Für die Erhebung wurden 1.037 Frauen und Männer befragt.