„Alles dabei“: 50 Produzenten locken an den Maltschacher See

Knapp 50 regionale Produzenten, ein Familien- und Kulturprogramm, ausgeweiteter Bootstransfer und ein kostenloses Shuttle gibt es beim heurigen Herbstreigen am Maltschacher See.

Der Kulinarische Herbstreigen am Maltschacher See feiert heuer sein erstes kleines Jubiläum. Bereits zum fünften Mal organisieren Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen) und die beteiligten Betriebe rund um den See gemeinsam ein Fest, das regionale Kulinarik mit Musik, Kultur und einem abwechslungsreichen Programm für alle Generationen verbindet.

Knapp 50 Produzenten werden heuer ihre Lebensmittel und handwerklichen Erzeugnisse präsentieren. „Unser Grundsatz gilt weiterhin: Nur Produzenten, keine Händler. Jeder, der beim Herbstreigen etwas anbietet oder verkauft, verkauft das, was er selbst hergestellt hat. Genau das macht die besondere Qualität und Glaubwürdigkeit dieses Marktes aus“, betont Organisator Gräfling.

„Neben vielen bekannten Gesichtern sind auch wieder einige neue Produzenten dabei. Unter anderem ist heuer erstmals Markus Payr von der Fischzucht Payr mit seinen Fischspezialitäten und Barbacoa BBQ mit besonderen Grillspezialitäten vertreten.“ Neben den Produzenten präsentieren auch die Betriebe rund um den Maltschacher See ihre Spezialitäten: Der Seewirt, das TrippelGut, die Buschenschank Kölbl, die Jausenstation Hecher und das Restaurant im Feriendorf.

1 / 148 Die Seewirtsleut Spiess hatten gut zu lachen! © KLZ / Manfred Schusser

„Besonders freut mich, dass wir den im Vorjahr erstmals angebotenen Bootstransfer über den Maltschacher See heuer gemeinsam mit der Wasserrettung weiter ausbauen können. Diesmal werden drei Boote im Einsatz sein“, berichtet Gräfling. Eine besondere Premiere gibt es auch im kulturellen Bereich. Erstmals sind der Faschingsklub Feldkirchen und der Theaterklub des BRG Feldkirchen beim Herbstreigen vertreten.

Kultur auch dabei

Gemeinsam mit der Theatergruppe St. Ulrich werden sie im Rahmen eines eigenen kleinen Freilufttheaters abwechselnd auftreten und kurze Sketches präsentieren. Auch Kunst wird es rund um den See zu sehen geben: Der Feldkirchner Fotoklub „Blende 22“ und der Kunstraum Feldkirchen präsentieren ihre Arbeiten bei der Maltschacher Töpferwerkstatt von Eva-Maria Walcher und entlang des Weges beim Hecher.

Eine weitere Neuerung ist das kostenlose Shuttleservice zwischen Feldkirchen und Maltschach. „Taxi Roland und Manuela bringen die Gäste von Feldkirchen nach Maltschach und wieder zurück“, freut sich der Organisator. „Erstmals mit dabei ist außerdem die Taucheinsatzgruppe Waiern, die direkt am See einen eigenen Fotopoint einrichten wird.“ Die Veranstaltung findet am Sonntag, dem 20. September, statt. Um 10.30 Uhr gibt es einen ökumenischen Gottesdienst im Weingarten des TrippelGuts, von 11 bis 18 Uhr findet der Herbstreigen rund um den Maltschacher See statt. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung um eine Woche auf Sonntag, den 27. September, verschoben.