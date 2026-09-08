Fast 1,7 Millionen Tote in einem Jahr durch Passivrauchen

Mehr als 2,7 Milliarden Menschen weltweit leiden einer neuen Studie zufolge unter Passivrauchen, darunter 767 Millionen Kinder. Wie aus der am Dienstag im britischen Fachmagazin "The Lancet" veröffentlichten Studie hervorgeht, trug das Einatmen von Tabakrauch allein im Jahr 2023 zu fast 1,7 Millionen Todesfällen unter Nichtrauchern bei. Rauchen gilt als die häufigste vermeidbare Todesursache.

© APA/THEMENBILD 5,2 Millionen Atemwegsinfektionen bei Kindern