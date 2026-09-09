Gailtaler Sänger „Buzgi“ macht nach dem Urlaub blau

Mit „Am Montag nach dem Urlaub mach ich blau“ veröffentlichte Michael „Buzgi“ Buchacher ein neues Lied. Dieses richtet sich an all jene, die ihrem Sommerurlaub nachtrauern.

Von einem „Liegestuhl am Palmenstrand“ und einem „kühlen Blonden in der Hand“ träumt Michael „Buzgi“ Buchacher in seinem neuen Lied „Am Montag nach dem Urlaub mach ich blau“. Um dem Büroalltag zu entfliehen und seine „Work-Life-Balance“ im Blick zu behalten, hat er eine besondere Lösung: Den Urlaub einfach verlängern. Erst am Donnerstag kehrt er schließlich gegen 13 Uhr ins Büro zurück. Das Ergebnis? Freitags wird ihm mitgeteilt, demnächst stehe für ihn ein Besuch beim AMS am Programm. Drei Monate lang arbeitete der als Elvis-Interpret bekannte Sänger an dem neuen „Buzgi-Song“, den er selbst als „deutschen Pop-Song mit sommerlichem Calypso-Feeling und einer gehörigen Portion Humor“ beschreibt.

„Das Lied nimmt ein alltägliches Gefühl aufs Korn: Der Urlaub ist vorbei, der Montag wartet – aber die Motivation, wieder zur Arbeit zu gehen, ist irgendwo zwischen Kühlschrank und Fernseher geblieben“, sagt Buchacher mit einem Augenzwinkern. Er sieht sein Werk als einen „idealen musikalischen Begleiter für all jene, die nach dem Urlaub lieber noch ein bisschen Sommer hätten“. Zu hören ist „Am Montag nach dem Urlaub mach ich blau“ auf YouTube.