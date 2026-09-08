EU-Kommissionschefin kritisiert Feierlichkeiten für Mladić

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich "schockiert" über die Bilder von den großen Feierlichkeiten bei der Beerdigung des verurteilten Kriegsverbrechers Ratko Mladić in Belgrad geäußert. "Er war verantwortlich für Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er starb, während er eine lebenslange Haftstrafe für den Völkermord von Srebrenica und andere Verbrechen verbüßte", schrieb sie am Dienstag auf der Online-Plattform X.

© APA/AFP Große Feiern bei Mladic-Beerdigung