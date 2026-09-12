Ballonfahrt im Rollstuhl: „Wir feiern, dass er noch lebt“

Wolfgang Paul verbrachte die letzten neun Monate nach einem Radunfall im November 2025 in Krankenhaus und Reha. Diagnose: inkomplette Querschnittslähmung. Bevor es zurück nach Hause geht, hob er mit seiner Familie in der Oststeiermark ab. Möglich macht das Österreichs einziges Unternehmen, das barrierefreie Ballonfahrten anbietet.

Seit November 2025 ist Wolfgang Paul auf den Rollstuhl angewiesen – mit seiner Familie löste er nun dieses ganz besondere Weihnachtsgeschenk ein

Der Tag schält sich zögerlich aus dem Nachtmodus. Davor spielen die Wolken im ersten Sonnenlicht aber noch einmal alle Farben. Unter diesem morgendlichen Himmelskino versammelt sich im oststeirischen Obertiefenbach ein aufgeregter Trupp von Frühaufstehern.

Familie Paul – die Eltern Wolfgang und Gabriela mit ihren Kindern Annina, Benedikt und Clemens sowie den Großeltern Beatrix und Kurt sowie Hund Flecki – ist extra aus Wien angereist, um ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk einzulösen. Eine Ballonfahrt für den Papa, dessen Leben sich nach einem Radunfall im November 2025 von einer Minute auf die andere schlagartig verändert hat. Der Rollstuhl ist seither sein neuer Begleiter.

Dass der 58-Jährige an diesem Tag trotzdem mit dem Ballon bis zu 2700 Meter über dem Meeresspiegel abheben kann, ist Christian Maierhofer von „Ballooning Hoch Hinauf“ aus Grafendorf bei Hartberg zu verdanken. Das Unternehmen ist österreichweit der einzige Anbieter von barrierefreien Ballonfahrten. Seit 2025 ist der barrierefreie Korb im Einsatz, der mit einer Tür und einem speziellen Sitz samt Gurten ausgestattet ist.

Surreale Weite

1 / 7 Wolfgang Paul ist seit einem Unfall im November 2025 ... © Carmen Oster

Bereits eine halbe Stunde später löst sich besagter Korb auch schon zaghaft vom Boden. Fauchend wie ein zorniger Drache steigt der Ballon Meter für Meter auf – die Oststeiermark breitet sich wie ein beeindruckender Bildband aus. Die Maßstäbe verschieben sich. Häuser werden zu Spielsteinen, Pools zu blauen Punkten im Grün, Braun, Grau. Surreale Weite.

Während die Familienmitglieder langsam auftauen und das Schloss Schielleiten oder den Stubenbergsee wie Modelleisenbahn-Sehenswürdigkeiten aus der Landschaft filtern, werden in Wien schon in wenigen Stunden die Bauarbeiter im Haus der Familie wieder die Arbeit aufnehmen.

1 / 5 Die Familie Paul hoch über der Oststeiermark © Carmen Oster

Neue Realität: Treppenlift, barrierefreies Bad

Denn auch das Heim der Pauls muss an die neue Realität, die seit 13. November 2025 herrscht, angepasst werden. Ein Treppenlift wird eingebaut, Bad und Dusche müssen barrierefrei gestaltet und mit Handgriffen versehen werden.

„Ich war mit dem Rad auf dem Weg in die Arbeit", wird Wolfgang Paul später nach der sanften Landung auf einem Feldweg in Riegersdorf und vor der Ballonfahrer-Taufe erzählen. Früher habe er einfach alles gemacht – Marathons, Rennradfahren, Fallschirmspringen, Bungee-Jumpen, Motor-Paragleiten, Motorradfahren.

Barrierefreie Ballonfahrten Ballonfahrten für Menschen mit Behinderung oder Mobilitätseinschränkungen bietet „Ballooning Hoch-Hinauf“ aus Grafendorf an. Dafür gibt es einen Ballonkorb mit einer Tür bis zum Boden, um einen sicheren Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Für stark beeinträchtigte Menschen steht ein spezielles Transfertuch im Ballon zur Verfügung.

Während der Fahrt nehmen die Gäste auf einem speziellen Sitz mit Gurten Platz, Familie und Freunde können mitfahren. Der Rücktransport per Auto ist inklusive. Hilfsmittel wie Rollstühle werden im Begleitfahrzeug transportiert. Medizinische Fragen können vorab im Gespräch geklärt werden. Für die barrierefreien Fahrten gibt es eine Warteliste.

Kontakt: ballon@hoch-hinauf.at und Tel. 0670-1930 970.

Passiert ist es allerdings dann an einem ganz normalen Donnerstag. Donnerstag, dem 13. Eine ältere Dame übersieht ein Stop-Schild und kollidiert mit dem angestellten Architekten. Der 58-Jährige wird sofort notoperiert. Die Halswirbel 4, 5 und 7 sind betroffen. „Die Ärzte meinten noch, dass ihm der Rollstuhl erspart bleibt", sagt seine Frau Gabriela heute. Doch die Diagnose lautet wenig später: inkomplette Querschnittslähmung. Kleine Schritte sind mittlerweile auf ebenem Boden aber sogar möglich. „Zumindest, wenn ich mich irgendwo anhalten kann“, so Wolfgang Paul.

1 / 6 Sanfte Landung auf einem Feldweg in Riegersdorf: Christian Maierhofer mit Wolfgang, Anna und Beatrix Paul und Beatrix Gruber © Carmen Oster

Nach neun langen Monaten in Krankenhaus und Reha kehrt der 58-Jährige nun wieder zurück nachhause. Doch zuvor soll noch dieses ganz besondere Weihnachtsgeschenk eingelöst werden. Auch als Zeichen – so viel ist noch möglich. Gabriela Paul: „Wir dachten uns, dass er so in sein neues Leben fliegt und wir damit feiern, dass er noch lebt.“