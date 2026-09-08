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Türkische Feuerwehr bekämpft Waldbrände in Antalya
In der Provinz Antalya im Süden der Türkei bekämpft die Feuerwehr starke Brände in den Bezirken Aksu und Kozan. Das erklärte die Generaldirektion für Forstwirtschaft am Dienstag auf X. Die Feuer hatten sich über Waldgebiete und landwirtschaftliche Flächen verbreitet und wurden von stetigem Wind verstärkt. Ein Brand war im Stadtteil Karaöz aus noch unbekannten Gründen ausgebrochen und werde aus der Luft und vom Boden bekämpft, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.