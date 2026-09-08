Türkische Feuerwehr bekämpft Waldbrände in Antalya

In der Provinz Antalya im Süden der Türkei bekämpft die Feuerwehr starke Brände in den Bezirken Aksu und Kozan. Das erklärte die Generaldirektion für Forstwirtschaft am Dienstag auf X. Die Feuer hatten sich über Waldgebiete und landwirtschaftliche Flächen verbreitet und wurden von stetigem Wind verstärkt. Ein Brand war im Stadtteil Karaöz aus noch unbekannten Gründen ausgebrochen und werde aus der Luft und vom Boden bekämpft, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

© APA/AFP Volunteers and firefighters battle a wildfire in Fethiye, in the province of Mugla, southwestern Turkey on July 30, 2026. An intensive battle against wind-fanned forest fires continued on July 30, 2026, in Turkey's southern tourist regions, specifically around the city of Antalya on the Mediterranean coast and Ayvalik (in the west) on the Aegean Sea. The Mugla governor's office (southwest) announced that a fire had reignited near the Fethiye marina. (Photo by Murat Kocabas / AFP)