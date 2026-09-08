Steirer fand seinen Lebensretter nach drei Jahren Suche

Peter Bauer erlitt im Sommer 2023 einen Kreislauf-Zusammenbruch in Lignano: Drei Jahre suchte er nach seinem Lebensretter und fand ihn nun am LKH Enzenbach.

Es geschah vor genau drei Jahren: Am 8. September 2023, einem sonnigen Tag, sitzt Peter Bauer mit seiner Familie in einer Strandbar in Lignano. Doch das Urlaubsglück findet ein jähes Ende, als plötzlich Bauers Kreislauf versagt. Er wird bewusstlos, sein Kopf kippt, die Zunge rutscht nach hinten und verschließt die Atemwege. Sein Schwiegersohn in spe ist sofort alarmiert, handelt schnell und ruft in der vollen Strandbar laut nach Hilfe.

Ein paar Tische weiter sitzt ein Krankenpfleger mit seiner Familie. Er hört die Rufe und eilt zu Bauer, erkennt den Ernst der Lage und handelt sofort richtig: Er holt die Zunge des Bewusstlosen nach vorne und legt damit die Atemwege wieder frei. Kurz darauf ist zu hören, wie Peter Bauer kräftig Luft holt. „Als er wieder durchgeatmet hat und zu Bewusstsein gekommen ist, ist das auch für mich ein tolles Gefühl gewesen“, erzählt der Pfleger.

Alles passiert innerhalb weniger Minuten. Was in der Aufregung allerdings völlig untergeht, ist, dass jemand nach dem Namen oder der Telefonnummer des Mannes, der gerade ein Leben gerettet hat, fragt. In der Zeit nach dem Vorfall wird für Bauer der Wunsch deshalb immer größer, seinem Lebensretter persönlich Danke zu sagen. Und damit startet eine Suche, die fast drei Jahre dauern sollte.

© LKH-Univ. Klinikum Graz/Marija Kanizaj v.l.n.r.: Tanja Baldasty, Teamleiterin des Team VI, Lebensretter Christoph Krammer, Peter Bauer, Sonja Prem und Marc Carlo Perhab, die ebenfalls an der erfolgreichen Suche beteiligt waren

Telefonvermittlung schaltet sich ein

Nach dem Urlaub erzählt Bauer, der in Leibnitz lebt, die Geschichte immer wieder in seinem Bekanntenkreis, in der Hoffnung, eine Spur zu finden. So bekommt auch Tanja Baldasty davon mit. Sie leitet am LKH-Uniklinikum Graz im Bereich MedOffice ein 29-köpfiges Team, das unter anderem im Servicezentrum für die Telefonvermittlung zuständig ist. Baldasty wird zur neuen Hoffnung während der Suche, denn die wenigen Details, an die sich Bauer erinnern kann, sind, dass sein Lebensretter braune Haare hat, Steirer ist und als Pflegekraft auf einer Lungenintensivstation arbeitet.

Daten oder Fotos von Mitarbeitern herauszugeben, kommt aus Datenschutzgründen für Baldasty nicht in Frage, also aktiviert sie außerhalb der Arbeitszeit ihr persönliches Netzwerk aus Kollegen verschiedenster Abteilungen. Die Geschichte verbreitet sich über die Sozialräume und Pausen, es entsteht sogar eine eigene WhatsApp-Gruppe. Stück für Stück unterstützen immer mehr Menschen aus den unterschiedlichen Berufsgruppen des Uniklinikum Graz bei der Suche. Und so erreicht die Geschichte vom unbekannten Lebensretter irgendwann den LKH-Standort Enzenbach, bis dort nach insgesamt zweieinhalb Jahren Suche ein Name fällt: Christoph Krammer.

© LKH-Univ. Klinikum Graz/Marija Kanizaj Emotionales Treffen: Peter Bauer und Lebensretter Christoph Krammer

Das erste Telefonat mit dem Lebensretter

Anfang Juli telefonieren Krammer, der als diplomierter Krankenpfleger am LKH Graz II, Standort Enzenbach arbeitet, und Bauer zum ersten Mal miteinander. „Es war ein sehr emotionales Gespräch. Ich konnte ihm endlich persönlich sagen, wie dankbar ich ihm bin und dass ich ihm mein Leben verdanke“, erzählt Bauer. Besonders beeindruckt habe ihn, wie locker und bescheiden Krammer reagiert hat.

Dieses Erlebnis hat mir gezeigt, wie kostbar und zugleich wie zerbrechlich das Leben ist. — Peter Bauer , Geretteter

Denn Krammer hat gar nicht mehr damit gerechnet, kontaktiert zu werden. Für ihn ist die Sache erledigt gewesen: „Erste Hilfe zu leisten, ist für mich selbstverständlich. Ich habe mich aber sehr gefreut, besonders, als ich gehört habe, dass Herr Bauer gesund und fit ist.“ Wenig später kommt es am Uniklinikum Graz zum persönlichen Treffen. Gemeinsam mit einem Teil der Menschen, die an der Suche beteiligt gewesen sind, sehen sich Lebensretter und Geretteter erstmals nach fast drei Jahren wieder.

Arbeit im Hintergrund

Auch dem Team der Telefonvermittlung rund um Baldasty sagt Bauer Danke, mit einer Karte, die auch heute noch im Büro hängt. „Wir haben uns sehr über den herzlichen Dank und die Wertschätzung von Peter Bauer gefreut“, sagt Baldasty. „Unsere Arbeit findet oft im Hintergrund statt und wird manchmal erst bemerkt, wenn etwas nicht funktioniert. Es ist schön, dass wir einen Teil zur erfolgreichen Suche beitragen konnten und dass auch im großen Uniklinikum die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den unterschiedlichen Bereichen dies ermöglicht hat.“

© LKH-Univ. Klinikum Graz/Marija Kanizaj Dankeskarte von Peter Bauer an die Telefonvermittlung

Krammer nimmt aus der Geschichte vor allem eines mit: „Ich würde jedem Menschen ans Herz legen, keine Angst davor zu haben, zu helfen. Es ist viel schlimmer, nichts zu unternehmen. Das Gesetz schützt Ersthelfer, die nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Jede und jeder kann Lebensretter werden – man muss sich nur trauen, etwas zu tun.“

Peter Bauer geht es heute gut. „Ich genieße jeden Tag noch bewusster als früher. Dieses Erlebnis hat mir gezeigt, wie kostbar und zugleich wie zerbrechlich das Leben ist.“ Umso schöner sei es für ihn gewesen, seinem Lebensretter nach einer fast dreijährigen Suche wieder gegenüberzustehen.