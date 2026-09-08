Diebe stehlen vier Werke aus Renoir-Museum in Südfrankreich

Bei einem Einbruch in ein Renoir-Museum in Südfrankreich haben Unbekannte vier Gemälde des impressionistischen Malers entwendet. "Zwei Männer wurden auf Bildern einer Überwachungskamera entdeckt, sie konnten fliehen", teilte der Bürgermeister von Cagnes-sur-Mer am Dienstag mit. Auf der Flucht hätten sie eines der Werke zurückgelassen. Der Schaden wird auf neun Millionen Euro geschätzt.

© APA/AFP Die Polizei am Tatort des Diebstahls von Renoir-Gemälden