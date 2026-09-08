Lienzer Fotografin freut sich über internationale Anerkennung

Bergfotografin Judith Mijderwijk konnte mit ihren Bildern bei den International Photography Awards überzeugen. Ihre Fotoreportage brachte ihr einen zweiten Platz ein.

Nur zwei Wochen nach ihren zuletzt bekannt gewordenen internationalen Erfolgen kann sich die in Lienz lebende Bergfotografin Judith Mijderwijk, Mitglied des Fotoclubs Lienz, erneut über internationale Auszeichnungen freuen. Bei den International Photography Awards (IPA), einem der renommiertesten internationalen Fotowettbewerbe, erreichte Mijderwijk mit ihrer Fotoreportage „Blau, das nicht bleibt“ den zweiten Platz in der Professional-Kategorie „Editorial/Press – Environmental“.

Vier weitere Arbeiten erhielten eine lobende Erwähnung. Bei der diesjährigen Ausgabe wurden mehr als 14.000 Arbeiten aus 139 Ländern eingereicht.

© Flavio Zoppi Judith Mijderwijk und die Gletscher-Aufnahmen

Gletscher, Ausstellungen und Noriker-Hengste

Eine lobende Erwähnung in der Professional-Kategorie „Book – Nature“ erhielt Mijderwijks Ausstellungskatalog „Die fragile Schönheit der Gletscher – eine verschwindende Welt“. Er gehört zu ihrem mehrjährigen Gletscherfotoprojekt, für das sie künftig eine Ausstellung in Osttirol plant. Der Katalog selbst wurde bereits mehrfach in Lienz im Rahmen von Ausstellungen des Fotoclubs Lienz präsentiert und wird auch bei der kommenden Fotoclub-Ausstellung von 3. bis 12. Oktober im Anraser Pfleghaus zu sehen sein. Drei weitere lobende Erwähnungen gingen an Einzelaufnahmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen ihres fotografischen Schaffens. Diese zeigen Alpinisten in der hochalpinen Bergwelt, ein Skijöring-Rennen auf dem zugefrorenen St. Moritzersee und den traditionellen Auftrieb der Noriker-Deckhengste des Tiroler Norikerpferdezuchtverbandes auf die Stallbachkaralm in Kirchberg.

„Ich freue mich besonders, dass nicht nur meine Gletscherfotografie, sondern auch ganz unterschiedliche Bereiche meiner fotografischen Arbeit international Anerkennung gefunden haben“, sagt Mijderwijk.



