Claudia Kollenz macht Kärntner Geschichte hörbar

Claudia Kollenz (35) macht mit einem neuen Podcast Kärntner Geschichte für Sehbeeinträchtigte zugänglich.

Seit rund einem Jahr ist Claudia Kollenz ehrenamtlich beim Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten (BSVK) tätig, mittlerweile als Vorstandsmitglied. „Ich bin selbst von einer Sehbehinderung betroffen, deshalb war es mir wichtig, mich hier zu engagieren“, sagt Kollenz, die an der Universität Klagenfurt Geschichte studiert hat. Seit sie mit zwölf Jahren das „Tagebuch der Anne Frank“ gelesen habe, sei Geschichte ihr Steckenpferd und „war auch im Gymnasium immer mein Lieblingsfach.“

Es ist einerseits dieses ehrenamtliche Engagement und andererseits die Faszination für Geschichte, die nun bei ihr in einem Podcast-Projekt unter dem Motto „CARINTHIA – Kärntner Geschichte zum Hören“ zusammenfinden.

„Damit soll sehbeeinträchtigten Menschen ein barrierefreier Zugang zur Kärntner Geschichte ermöglicht werden“, erklärt die Klagenfurterin. Die Idee zum Podcast wurde gemeinsam mit dem Geschichtsverein unter Direktor Wilhelm Wadl sowie dem BSVK mit Präsident Heinz E. Pfeifer entwickelt und ist so etwas wie eine win-win-Situation für beide Vereine. „Auch viele unserer älteren Mitglieder klagen bereits über ein beeinträchtigtes Sehvermögen“, sagt Wadl. Für Pfeifer bedeutet der barrierefreie Zugang, „die Kärntner Geschichte für noch mehr Menschen hör- und erlebbar zu machen“.

Zwei der Pilotfolgen hat Kollenz bereits eingelesen, weitere Folgen in unterschiedlichen Formaten, etwa als Lesung oder dialogische Gespräche sind im Entstehen. Das Projekt sei populärwissenschaftlich angelegt und „wird nicht nur in trockenen Zahlen und Fakten abgehandelt“, verspricht Kollenz, die hauptberuflich als Assistentin der Geschäftsführung bei Bio Austria arbeitet. „Ich bewundere es, mit welcher Leidenschaft unsere Biobauern sich für Nachhaltigkeit, artgerechte Tierhaltung und den Erhalt einer intakten Natur einsetzen.“ Dass sie diesen Traumjob, wie sie sagt, trotz ihrer Beeinträchtigung bekommen habe, zeige, „wie wichtig es ist, den Menschen eine Chance zu geben und sie nicht auf ihre Beeinträchtigung zu reduzieren“.