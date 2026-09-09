Pfand wird in Nußdorf-Debant zu neuer Feuerwehrausrüstung

Im vergangenen Jahr wurden bei Interspar österreichweit mehr als 100.000 Euro gesammelt. Die Spendenaktion für die ortszuständigen Einsatzkräfte läuft weiter.

Ein kleiner Pfandbon kann Großes bewirken: Seit der Einführung des Einwegpfands können Kundinnen und Kunden bei Interspar ihre Pfandgutschrift direkt am Leergutautomaten spenden. Nun kam ein Teil der österreichweit gesammelten Spenden auch der Freiwilligen Feuerwehr Nußdorf-Debant zugute. Mehr als 100.000 Euro konnten im vergangenen Jahr österreichweit durch die Pfandbonspenden gesammelt werden. Der Betrag wurde unter den jeweils ortszuständigen Feuerwehren aufgeteilt. In Nußdorf-Debant überreichte Interspar-Geschäftsleiterin Sonja Dollnig die gesammelte Spende an den Feuerwehrkommandanten Christian Brugger.

Die Feuerwehr Nußdorf-Debant wird das Geld für neue Einsatzhandschuhe verwenden. Diese kommen sowohl bei Brandeinsätzen als auch bei technischen Einsätzen zum Einsatz und sind ein wichtiger Teil der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehrmitglieder. „Im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Nußdorf-Debant bedanke ich mich herzlich bei allen Kundinnen und Kunden, die mit ihrer Pfandbonspende diese Unterstützung möglich gemacht haben“, sagt Brugger. Die Spende leiste einen direkten Beitrag zur Ausstattung der Einsatzkräfte und unterstütze die Feuerwehr bei der sicheren Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben. Die Möglichkeit, den Pfandbon für die Feuerwehr zu spenden, besteht bei Interspar auch weiterhin. So kann beim nächsten Gang zum Leergutautomaten aus wenigen Cent ganz einfach Unterstützung für die Einsatzkräfte vor Ort werden.