Millionen-Auftrag: Steirische Andritz AG modernisiert Wasserkraftwerk

Die Andritz AG wurde mit der Modernisierung eines Wasserkraftwerks in der Slowakei beauftragt. Das Auftragsvolumen liegt im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Das Wasserkraftwerk Gabčíkovo ist die größte Wasserkraftanlage der Slowakei und steht für rund zehn Prozent der slowakischen Stromproduktion. Der Energiekonzern „Vodohospodárska výstavba“ hat den Anlagen- und Maschinenbauer Andritz mit Hauptsitz in Graz gemeinsam mit dem Engineering-Unternehmen VUJE nun mit der Modernisierung des Kraftwerks beauftragt. „

Das Projekt umfasst die Erneuerung und Modernisierung der elektromechanischen Ausrüstung des Wasserkraftwerks mit einer aktuellen Gesamtleistung von 720 Megawatt und wird wesentlich zur langfristigen Sicherung einer zuverlässigen und nachhaltigen Stromerzeugung beitragen“, teilt die Andritz AG am Dienstag mit. Der Auftragswert für Andritz liege dabei „im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich“ und sei im Auftragseingang für das dritte Quartal 2026 enthalten.

Lebensdauer wird um mindestens 30 Jahre verlängert

Konkret werden im Rahmen des Modernisierungsprojekts „die acht Kaplanturbinen-Generator-Maschinensätze schrittweise erneuert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht". Ziel sei es, „die Effizienz der Anlage sowie auch ihre Verfügbarkeit zu verbessern und die technische Lebensdauer der wesentlichen Betriebseinrichtungen um mindestens 30 Jahre zu verlängern“, so der Technologiekonzern. Die Arbeiten werden übrigens „sequenziell durchgeführt“, was gewährleistet, dass die Verfügbarkeit während der Modernisierung aufrechterhalten wird und die Auswirkungen auf den laufenden Betrieb minimiert werden.

Breiter Lieferumfang

Der Lieferumfang umfasst laut Unternehmensangaben u. a. den Modellversuch sowie Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebsetzung des Kraftwerks. Zudem werden wesentliche Turbinen- und Generatorkomponenten sowie die Automatisierungssysteme modernisiert und die Transformatoren erneuert.