Apfelbauern stehen vor düsteren Aussichten: Zu kleine Äpfel aufgrund der Dürre, ausländisches Obst im Handel und fehlende Arbeitskräfte. Wo KI helfen könnte.

Obstbauer Manfred Kohlfürst hält zwei winzige Äpfel in der Hand, die eher der Größe von Zwetschgen ähneln. Die heurige Extremhitze lässt die Ernte für viele Obst- und Gemüsebauern mau ausfallen. Erreichen die Äpfel die Normgröße für den Handel nicht, landen sie großteils in der Saftpresse. Je nach Sorte fängt die Normgröße bei 60 bis 65 Millimetern an. „Heuer ist das Obst quer durchs Sortiment um 5 Millimeter kleiner ausgefallen, bei manchen frühreifen Sorten sogar noch kleiner“, so Kohlfürst. Für Tafelobst gibt es je nach Sorte zwischen 45 und 65 Cent pro Kilogramm, beim Pressobst liegt der Kilopreis bei 10 Cent.

„Normalerweise haben die Äpfel um diese Zeit schon 70 Millimeter“, sagt Kohlfürst und zeigt auf das Apfelbaumfeld seines Nachbarn. Die meisten seien aber davon weit entfernt. Durch die südseitige Lage haben seine Äpfel besonders unter der Hitze gelitten. Die Bäume wurden mit dem Wasser eines Teiches bewässert, der aber im Sommer ausgetrocknet ist. Vier Obstbetriebe in der Nachbarschaft bewirtschaften eine Fläche von 30 Hektar, hauptsächlich mit Äpfeln. „Wir hoffen, dass Regen kommt und die Äpfel die Größe bis zur Ernte erreichen werden.“

© Klz / Daniel Winter Manfred Kohlfürst ist Obmann der Landwirtschaftskammer Steiermark und bewirtschaftet selbst Apfel- und Birnenbaumfelder.

Klimakrise auf dem Feld angekommen: Massive Ernteeinbußen

Neben der Größe hat sich die Dürre auch in Form von Sonnenbränden, also kleinen braunen Flecken, am Obst eingeschrieben. Aufgrund des Frostes im Frühjahr und der Dürre im Sommer rechneten steirische Apfelbauern bereits vor einem Monat mit Einbußen von 35 Prozent der Ernte im Vergleich zum Vorjahr.

Wenn man mitten in der Saison im Handel ausländisches Obst in Aktion sieht, fragt man sich schon: Warum mache ich das? — Manfred Kohlfürst , Obstbauer und Obmann der Landwirtschaftskammer Steiermark

„Heuer hatten wir eine Ausnahmesituation. Diese Hitze ist irrsinnig belastend für die Bäume. Genauso wie der Mensch benötigt der Baum über Nacht Regeneration, aber bei so heißen Nächten ist die nicht gegeben.“ Es gab nicht genug Wasser, das zur Wurzel der Bäume vordringt. „In der Steiermark haben vielleicht ein Drittel der Landwirte eine Bewässerungseinlage“, so Kohlfürst. Viele Betriebe können sich das aber nicht leisten oder wollen aufgrund ungeklärter Hofübernahme nicht mehr investieren.

Steirische Äpfel neben südafrikanischen und polnischen Äpfeln

„Wenn wir Bauern im Frühjahr sagen, dass die Ernte bedroht ist, bestellt der Handel am nächsten Tag Ware aus dem Ausland“, sagt Kohlfürst. In Europa könnten große Player wie Südtirol oder Polen schon den Markt diktieren. Der österreichische Handel sei großteils noch loyal. „Aber schauen wir mal, wie lange noch.“ Bei Kohlfürst macht sich Enttäuschung bemerkbar. „Wenn man mitten in der Saison im Handel ausländisches Obst in Aktion sieht, dann fragt man sich schon: Warum mache ich das?“

1 / 2 Viele Äpfel sind zu klein und könnten in der Saftpresse landen. © Klz / Daniel Winter

Kohlfürst hat den Betrieb seiner Schwiegereltern übernommen. „Vor 25 Jahren haben sie gesagt, dass man von vier Hektar Apfelfläche gut leben kann. Mittlerweile geht unter zehn Hektar nichts mehr.“ In den vergangenen 15 Jahren ist die Zahl von Apfelbaumflächen um 20 Prozent zurückgegangen. Die Gründe sind vielfältig: Extremwetter, keine Hofübernahme, die wirtschaftliche Situation, mangelnde Arbeitskräfte. Man sei auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen, denn in Österreich würde niemand für diesen Lohn arbeiten.

„In der Landwirtschaft sind viele dabei, das Handtuch zu werfen“, so Kohlfürst. Gleichzeitig gebe es viele junge, motivierte Leute. Auch die KI könnte bei der Apfelernte in Zukunft Abhilfe schaffen. Dazu müssten aber Kulturen ganz anders angebaut und Maschinen entwickelt werden. „Da sind wir noch in den Kinderschuhen“, meint Kohlfürst. Aber: „Die Landwirtschaft wird sich verändern.“ Das ist fix.