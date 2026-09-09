Pamela Anderson: „Ich bin kein Opfer, ich bin eine Siegerin“

Die kanadische Schauspielerin wurde im Rahmen der Filmfestspiele in Venedig für ihr soziales Engagement geehrt. Pamela Anderson zeigt sich gerührt und spricht in ihrer Dankesrede über ein dunkles Kapitel ihres Lebens.

Schauspieler, Regisseure und andere Persönlichkeiten der Filmbranche machen derzeit die Lagunenstadt unsicher. Die Filmfestspiele in Venedig locken zahlreiche Stars und Sternchen aus Europa und der ganzen Welt nach Italien. Noch bis zum 12. September geben sich dort Größen wie George Clooney, Robert Pattinson oder Penélope Cruz die Klinke in die Hand.

Bereits am Eröffnungstag in der vergangenen Woche herrschte beste Stimmung. Die Promis zeigten sich in ihren schönsten Roben und haben sich ordentlich herausgeputzt.

1 / 22 Bianca Balti erschien mit Engelsflügeln zur Eröffnung © IMAGO/Ettore Ferrari

Für einen der glamourösesten Auftritte der Filmfestspiele hat Schauspielerin Pamela Anderson (59) gesorgt. Der Ex-„Baywatch“-Star ist in den vergangenen Jahrzehnten längst mehr als ein Sex-Symbol geworden. Sie engagiert sich mutig für den Tierschutz und hat ihr Leben um 180 Grad gewandelt.

Pamela Anderson: Jahrzehntelanges Engagement

Sie erfand sich mit über 50 Jahren kurzerhand neu und änderte ihr Image. Anderson verabschiedete sich von aufwendigen Make-up-Looks und setzt seit einigen Jahren auf Natürlichkeit. Auf dem Roten Teppich, in Filmen sowie am Laufsteg zeigt sie sich regelmäßig ungeschminkt.

In der Lagunenstadt wurde sie am Wochenende für ihren Einsatz geehrt. Auf der legendären amfAR-Gala im Hotel Hilton Molino Stucky erhielt sie den „Award of Courage“ für ihr philanthropisches Engagement und ihren langjährigen Einsatz im Kampf gegen AIDS.

Die 59-Jährige überstrahlte in ihrer orangen Satin-Robe alle Anwesenden. Anderson zeigt sich vor Ort sichtlich gerührt und emotional, als sie den Preis entgegennimmt. In ihrer Instagram-Story sprach sie von einer „unglaublichen Ehre“ und schwärmte von „einer wunderschönen Nacht“ in Venedig.

Pamela Anderson: Erkrankung und Sorge um ihre Söhne

In ihrer Rede spricht die gebürtige Kanadierin auch über schwierige Zeiten, Anfang der 2000er infizierte sie sich mit Hepatitis C. Für die Schauspielerin war die damalige Diagnose ein Schock: „Es war ein Todesurteil. Das hat mir mein Arzt gesagt – dass ich wahrscheinlich nur noch etwa 10 Jahre zu leben hätte.“ Anderson hätte sich laut eigener Aussage infiziert, weil sie sich Tattoo-Nadeln mit Ex-Mann Tommy Lee teilte.

Hepatitis C Hepatitis C ist eine ansteckende Infektionskrankheit der Leber, die durch das Hepatitis-C-Virus (HCV) ausgelöst wird. Die Erkrankung führt zu einer Entzündung der Leber und kann ohne Behandlung chronisch verlaufen und das Organ schwer schädigen. Das Virus wird fast ausschließlich durch direktes Blut-zu-Blut-Kontakte übertragen. Die häufigsten Infektionswege sind: Gemeinsame Nutzung von Spritzenbesteck beim intravenösen Drogenkonsum, unsterile Tattoos oder Piercings, die unter mangelhaften hygienischen Bedingungen gestochen wurden,

Bluttransfusionen oder medizinische Eingriffe, gemeinsame Nutzung von Hygieneartikeln (z. B. Rasierer oder Zahnbürsten) mit infizierten Personen, falls Blut daran haftet.

Sie hatte dabei weniger Angst um sich selbst, die Kanadierin bangte um das Schicksal ihrer Söhne Brandon Thomas und Dylan Jagger. „Ich verbrauchte meine ganzen Ersparnisse“, um für die Behandlung zu bezahlen, fügte Anderson hinzu, die 2015 verkündete, dass sie frei von Hepatitis C war.

Heute ist sie dankbar, dass sie damals nicht den Mut verloren hat und weiter gegen die Erkrankung kämpfte. Inzwischen setzt sich die Schauspielerin für Bewusstsein für Erkrankungen wie AIDS oder Hepatitis ein.