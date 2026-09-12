400 Rinder kehren beim größten Almabtrieb der Steiermark ins Tal zurück

Trotz trockenen Sommers: Im Lachtal war genug Gras für 400 Rinder. Am 26. September kehren diese ins Tal zurück.

Trotz der trockenen Sommermonate ist die Almsaison für die rund 400 Rinder im Lachtal in Murau gut verlaufen. „Es hat doch immer wieder so viel Niederschlag im Lachtal gegeben, dass unsere Tiere ausreichend Gras vorfanden“, sagt Gerhard Kleinferchner, Obmann des Musikvereins Schönberg-Lachtal und selbst Landwirt. Die Tiere können daher bis zum Almabtrieb auf den Weideflächen bleiben.

Wie jedes Jahr werden am „Michaelisamstag“, dem 26. September, die Rinder beim größten Almabtrieb der Steiermark wieder ins Tal gebracht, wo sie den Winter verbringen. Ab 9.30 Uhr treffen die Tiere von der Kleinlachtalalm, Großlachtalalm, Hirzmannalm, Schlattereralm und der Steinbachalm in Pusterwald im Lachtal ein. Die ersten Tiere jeder Alm werden traditionell festlich geschmückt. Das gilt als Zeichen dafür, dass während des Almsommers kein Rind zu Schaden gekommen ist.

Tierische Verlosung und kulinarische Spezialitäten

Empfangen werden die Tiere vom Musikverein Schönberg-Lachtal unter Kapellmeister Robert Schaffer. Für die Besucher gehört auch die „Rumpelnudel“ zum Almabtrieb. Auch Almraunkerl oder Almnuss genannt, handelt es sich dabei um ein traditionelles, in Schmalz ausgebackenes Kleingebäck. Sie besteht aus einem reichhaltigen Mürbteig, wird vor allem im Herbst beim traditionellen Almabtrieb von den Sennerinnen gebacken und warm in einer Zimt-Zucker-Mischung gewälzt. Diese Mehlspeisen werden von Kindern an die Gäste verteilt.

Nach der Ankunft aller Tiere wird bei der Humuskapelle der Familie Steiner eine Dankandacht mit Tiersegnung und Pfarrer Ciprian Sascau gefeiert. Danach folgen Bieranstich und ein Konzert der Salinenmusikkapelle Ebensee. Ab 14 Uhr werden unter anderem ein Kalb, ein Schwein, ein Schaf und ein Minitraktor verlost. Für Unterhaltung sorgen die 4/Taker. Auch ein Bauernmarkt findet statt.