Feuer in Übersbach: Brandstifter (15) zündelte aus „Langeweile“

Nach einem Wirtschaftsgebäudebrand in Übersbach am Mittwoch, 2. September, wurde ein 15-jähriger Schüler aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ausgeforscht. Der Jugendliche ist geständig.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizei zu einem 15-jährigen Schüler aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, der den Brand gelegt hat

Am 2. September 2026 gerieten gegen 13.45 Uhr zwei landwirtschaftliche Gebäude im Fürstenfelder Stadtteil Übersbach in Brand. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Übersbach, Fürstenfeld, Söchau, Stein, Altenmarkt, Bierbaum, Großwilfersdorf, Ilz und Fehring standen im Einsatz. Trotz ihres raschen Eingreifens wurden beide Gebäude sowie mehrere landwirtschaftliche Geräte vollständig zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus und einen nahe gelegenen Wald konnte verhindert werden.

Das Landeskriminalamt Steiermark nahm gemeinsam mit Kriminalbeamten der Polizeiinspektion Fürstenfeld und einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die Ermittlungen zur Brandursache auf. Dabei wurden zahlreiche Spuren und Beweismittel sichergestellt, die auf vorsätzliche Brandstiftung hindeuteten.

1 / 5 Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden © Karl Kaplan

15-jähriger Schüler aus Hartberg-Fürstenfeld geständig

Die umfangreichen Ermittlungen führten schließlich zu einem 15-jährigen Schüler aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Jugendliche geständig. Zudem gab er vier weitere Brandlegungen im August 2026 zu. Dabei soll er im Wald beziehungsweise im Bereich von Holzstapeln Feuer gelegt haben. Als Motiv nannte der Jugendliche Langeweile.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der 15-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.

Bei den insgesamt fünf Bränden wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht noch nicht fest, dürfte sich jedoch auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen.