Youngster fuhr am Wochenende erstes Autocrash-Rennen in Voitsberg

Raphael Wohlmuth-Mörth (15) ging am Sonntag beim Autocrash-Rennen in Voitsberg-Lobming zum ersten Mal für den MSC Weststeiermark an den Start.

Der Autocrash-Staatsmeisterlauf am vergangenen Sonntag in Voitsberg-Lobming ist geschlagen. An den Start ging auch der 15-jährige Raphael Wohlmuth-Mörth aus Voitsberg als jüngster Fahrer des MSC Weststeiermark. Mit der Startnummer 28 gab er in der Jugendklasse sein Debüt.

„Er hat uns alle begeistert“, so der Verein. „Mit Mut, Einsatz und vor allem Kampfgeist hat er sein erstes Rennen gemeistert und sich mit Bravour geschlagen.“ Auch ein platter Reifen und ein „Abflug“ brachten Wohlmuth-Mörth nicht aus dem Konzept. Für den Verein ist klar: „Wir sind stolz, ihn als Fahrer in unserem Team zu haben.“

© MSC Weststeiermark Raphael Wohlmuth-Mörth

Der MSC Weststeiermark wurde im Jahr 2024 von Bernhard Mörth und Harald Grießer aus der Taufe gehoben. Das Team tritt in ganz Österreich bei Autocrash-Rennen an, das Heimspiel in Voitsberg, veranstaltet vom MSC Stallhofen, bleibt aber ein besonderes Highlight für die Weststeirer.