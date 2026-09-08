Bis 2030 dürfte China bis zu 20 Millionen Autos exportieren

Starker Anstieg: Chinas Autoexporte boomen. Heuer werden Chinas Autoexporte voraussichtlich ein Volumen von zwölf Millionen Fahrzeugen erreichen, bis 2030 sollen es bis zu 20 Millionen sein.

Die Pkw-Ausfuhren aus der Volksrepublik stiegen allein im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 77,5 Prozent auf 894.000 Fahrzeuge

Der Boom bei Chinas Autoexporten kaschiert die anhaltende Schwäche auf dem Heimatmarkt. Die Pkw-Ausfuhren aus der Volksrepublik stiegen im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 77,5 Prozent auf 894.000 Fahrzeuge, wie der Branchenverband CPCA am Dienstag mitteilte. Dagegen fielen die Verkäufe im Inland den elften Monat in Folge um 23,7 Prozent auf 1,55 Millionen Fahrzeuge.

Angesichts des Preiskampfes auf dem weltgrößten Automarkt verstärken heimische Hersteller wie BYD und Geely ihre Expansion im Ausland. Die chinesischen Behörden warnten die Autobauer vergangene Woche vor zu aggressiven Preissenkungen im Ausland, um einen ruinösen Wettbewerb zu verhindern.

Starker Autoexport-Anstieg bis 2030 erwartet

Nach Einschätzung von Cui Dongshu, Generalsekretär des Verbands China Passenger Car Association (CPCA), werden Chinas Autoexporte in diesem Jahr voraussichtlich ein Volumen von zwölf Millionen Fahrzeugen erreichen. Bis 2030 dürften die jährlichen Exporte weiter auf 18 bis 20 Millionen steigen, so Cui.

Zu den Unternehmen, die den Blick ins Ausland richten, gehört auch Xiaomi. Der Spätstarter im Bereich Elektrofahrzeuge, der derzeit unter Hochdruck daran arbeitet, sein Jahresabsatzziel zu erreichen, hat im Vorfeld der für das kommende Jahr geplanten Markteinführung in Europa bereits Verträge mit deutschen Autohändlern unterzeichnet.