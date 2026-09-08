Sängerin Anna-Sophie zu Gast im GEZ Gleisdorf

Vergangenen Freitag feierte das Gleisdorfer GEZ seinen Geburtstag mit hunderten Gästen. Highlight war der Auftritt von Sängerin Anna-Sophie.

Kulinarik, Shopping, Familienprogramm und Live-Musik: Beim Geburtstag des Gleisdorfer Einkaufszentrums „GEZ“ war am vergangenen Freitag für jeden etwas dabei. Ab Mittag sorgten Foodtrucks vor Ort mit Käsespätzle bis hin zu traditionellen Süßspeisen der Familie Bleyer für Begeisterung. Bei „Andi‘s Café“ gab es Getränke zur Abkühlung.

1 / 8 Großer Andrang am vergangenen Freitag beim GEZ Gleisdorf anlässlich der Geburtstagsfeier. © Gez

In den Shops gab es zahlreiche Aktionen, eine der Hauptattraktionen war ein Gewinnspiel, bei dem es unter anderem Atomic-Ski zu gewinnen gab. Auch lokale Ausstellende präsentierten ihre Waren und Produkte. Ein Glücksrad begeisterte die Gäste genau wie die Oldtimer-Fotobox.

Die Band „2KW“ spielte Live. Im Obergeschoss gab es eine Hüpfburg für Kinder sowie Kinderschminken und ein Kasperltheater. Marionnaud erhielt den GEZ Award, als Zeichen für die langjährige Zusammenarbeit und Treue zum GEZ west.

Am Abend trat Sängerin Anna-Sophie auf und unterhielt die Gäste mit ihrer energiegeladenen Pop-Show. Zuvor spielte die Band Now, rund um Valentin Bröderbauer, Gitarrist von JOSH.