Larissa Marolt: „Das Echte wird wieder kostbar werden“

Wie kam es zu dem Abend „Zeit, die zählt“? Sie sollen ja die Schöpferin dieses Kultur- und Philosophie-Events am Nationalfeiertag auf Burg Taggenbrunn sein …

Larissa Marolt: Für diese Idee kamen eigentlich mehrere Dinge zusammen. Ich habe in den letzten 15 Jahren an vielen unterschiedlichen Unterhaltungsformaten mitgewirkt und durfte ganz unterschiedliche Schauspielrollen verkörpern, wofür ich sehr dankbar bin. Irgendwann entstand neben der Schauspielerei aber auch der Wunsch, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen – und dabei Interessen einfließen zu lassen, die mich auch privat beschäftigen, wie Literatur, Philosophie und Musik .Durch meine Zusammenarbeit mit Jacques Lemans und die Gespräche mit der Familie Riedl nahm dieser Gedanke nach und nach konkrete Formen an. Und jetzt ist es tatsächlich bald so weit.