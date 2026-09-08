Larissa Marolt: „Das Echte wird wieder kostbar werden“
Model und Schauspielerin Larissa Marolt über die Hintergründe des Kulturabends „Zeit, die zählt“, ihre Perspektive auf KI und warum es ihr wichtig war, das Event am 26. Oktober in Kärnten stattfinden zu lassen.
Am 26. Oktober 2026 wird auf Burg Taggenbrunn eine Premiere gefeiert. Schauspielerin und Model Larissa Marolt hat unter dem Titel „Zeit, die zählt“ einen hochkarätig besetzten Abend geplant, bei dem unter anderem der deutsche Star-Philosoph Richard David Precht über sein neues Buch „Auserzählt“ sprechen wird. Doch nicht nur Philosophie, auch Literatur und Musik werden Thema sein, mit Auftritten von „Jedermann“ Philipp Hochmair und dem Stargeiger David Garret.
Wie kam es zu dem Abend „Zeit, die zählt“? Sie sollen ja die Schöpferin dieses Kultur- und Philosophie-Events am Nationalfeiertag auf Burg Taggenbrunn sein …
Larissa Marolt: Für diese Idee kamen eigentlich mehrere Dinge zusammen. Ich habe in den letzten 15 Jahren an vielen unterschiedlichen Unterhaltungsformaten mitgewirkt und durfte ganz unterschiedliche Schauspielrollen verkörpern, wofür ich sehr dankbar bin. Irgendwann entstand neben der Schauspielerei aber auch der Wunsch, eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen – und dabei Interessen einfließen zu lassen, die mich auch privat beschäftigen, wie Literatur, Philosophie und Musik .Durch meine Zusammenarbeit mit Jacques Lemans und die Gespräche mit der Familie Riedl nahm dieser Gedanke nach und nach konkrete Formen an. Und jetzt ist es tatsächlich bald so weit.
Wir leben mit viel Stress, der uns Zeit nimmt – oder es zumindest so erscheinen lässt. Was ist denn für Sie persönlich „Zeit, die zählt“?
Für mich ist „Zeit, die zählt“ eigentlich jeder Moment, jede Sekunde, die wir haben. Wenn ich auf mein eigenes Leben zurückblicke, merke ich, wie schnell die Zeit vergeht – und das ist mir in den letzten Jahren immer bewusster geworden .Deshalb bedeutet es für mich auch, bewusste Entscheidungen darüber zu treffen, womit und mit wem ich meine Zeit verbringe. Denn manche Momente kommen einfach nicht wieder. Und manchmal bedeutet es auch, einer Idee die Zeit zu geben, wirklich zu wachsen und sie schließlich umzusetzen. Genau das war bei „Zeit, die zählt“ der Fall. Die Zeit, die ich dafür investiert habe, war es mir wert.
KI wird vieles perfektionieren
Warum war es Ihnen wichtig, dass Kärnten der Austragungsort für diesen Abend wird?
Ich bin am Klopeiner See aufgewachsen – Kärnten ist meine Heimat und ich habe bis heute eine sehr starke Verbindung hierher . Die Burg Taggenbrunn hat für mich etwas Einzigartiges, fast Zeitloses. Sie schafft eine Atmosphäre, in der man ankommt, zuhört und sich auf etwas einlassen kann. Deshalb war für mich sehr schnell klar, dass dieser Abend genau hier stattfinden soll.
Richard David Precht wird über KI und das Verschwinden von Kultur sprechen – sein nur wenige Tage vor dem Event erscheinendes Buch heißt „Auserzählt“ – möchten Sie bewusst einen Abend schaffen, an dem Geschichten entstehen, die man sich erzählen kann? Quasi als Kontrapunkt zur KI-Entwicklung?
Wir erleben jeden Tag eine unglaubliche Menge an Bildern und Informationen – und vieles davon haben wir wenige Stunden später schon wieder vergessen . Deshalb würde ich gerne einen Abend schaffen, der nicht einfach nur unterhält, sondern Momente entstehen lässt, die bleiben .Eine Geschichte kann man generieren. Aber was passiert, wenn auf einer Bühne ein Text gesprochen wird, Musik einen Raum erfüllt oder eine Frage gestellt wird, die man mit nach Hause nimmt – das lässt sich nicht reproduzieren. Es entsteht zwischen Menschen, in genau diesem einen Moment. Ich finde KI spannend. Sie wird uns vieles abnehmen, beschleunigen und wahrscheinlich auch perfektionieren. Aber gerade deshalb glaube ich, dass das Echte wieder kostbarer wird: die spontane Reaktion, die Stille in einem Raum, ein Gedanke, der einen unerwartet trifft. Begegnungen, die sich nicht planen oder beliebig wiederholen lassen.
Ein paar Stunden alles vergessen
Zeit, die zählt
Am 26. Oktober wird ab 18 Uhr auf Burg Taggenbrunn das Philosophie und Kultur-Event „Zeit, die zählt“ über die Bühne gehen. MIt dabei sind: Philosoph Richard David Precht, Schauspieler Philipp Hochmair, Schauspielerin und Mastermind hinter dem Abend, Larissa Marolt, und Stargeiger David Garret. Durch den Abend führt Kleine Zeitung Journalistin Barbara Haas.
Tickets sind bei allen oe-Ticket Verkaufsstellen sowie online erhältlich.
Der Abend ist hochkarätig besetzt. Neben Precht werden auch „Jedermann“-Schauspieler Philipp Hochmair und Stargeiger David Garrett dabei sein. Wie konnten Sie diese sicherlich gut beschäftigten Persönlichkeiten für den Abend gewinnen?
Ich glaube, weil es eben nicht einfach die Anfrage war: „Hast du am 26. Oktober Zeit und kannst du auftreten?“ Dahinter standen von Anfang an eine Idee und ein Konzept .Mich interessiert, wie sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und Ausdrucksformen auf ihre jeweils eigene Weise einen solchen Abend prägen können. Jeder bringt etwas ganz Eigenes mit – und gerade daraus entsteht das Besondere.
Der 26. Oktober ist Nationalfeiertag. Zufall – oder wollen Sie damit auch eine Botschaft an die Nation senden?
Es war tatsächlich eher ein glücklicher Zufall. Der 26. Oktober war einer der Termine, an denen wir alle zusammenbringen konnten. Aber manchmal fügt sich etwas einfach gut – denn der Gedanke, gerade am Nationalfeiertag Menschen durch Kultur zusammenzubringen, gefällt mir sehr.
Mit welchem Gefühl sollten die Besucherinnen und Besucher nach diesem Abend nach Hause gehen?
Ich fände es schön, wenn etwas nachklingt. Ein Moment, ein Gedanke, ein Gefühl, das man mit nach Hause nimmt. Vielleicht inspiriert es, vielleicht öffnet es eine neue Perspektive – oder lässt einen einfach für ein paar Stunden alles andere vergessen.