In nur fünf Tagen organisiert: 4270 Euro Hilfe aus Kindberg für Nepal

Einer der Orte, den Mürztaler Bergsteiger 2025 im Himalaya besucht hatten, wurde von einer Flutkatastrophe fast völlig zerstört. In kürzester Zeit stellten sie ein Benefizevent auf.

Der Saal im Volkshaus Kindberg war sehr gut gefüllt, als Andreas Steininger die Besucher auf eine Reise in den Himalaya mitnahm. Doch diesmal standen nicht nur die beeindruckenden Bilder majestätischer Berge, entlegener Täler und spektakulärer Gipfel im Mittelpunkt.

Der Vortragsabend hatte einen aktuellen und tragischen Anlass: Ende August wurde Nepal von einer schweren Flutkatastrophe erschüttert. Besonders betroffen war auch das Langtang-Tal – jene Region, die eine sechsköpfige Bergsteigergruppe aus dem Mürztal erst im November des Vorjahres zu Fuß durchquert hatte.

Ausgangspunkt und Endpunkt ihrer Trekkingtour war Syabrubesi am Trishuli-Fluss. Der Ort wurde durch die Flutwelle fast vollständig zerstört. Auch jenes Hotel, in dem die Mürztaler während ihrer Reise gewohnt hatten, wurde von den Wassermassen weggespült.

Bilder wecken Erinnerungen

Steininger zeigte Aufnahmen von insgesamt vier Nepal-Reisen und kommentierte die Bilder persönlich. Dabei erzählte er nicht nur von landschaftlichen Höhepunkten und Begegnungen unterwegs, sondern auch von kleineren „Hoppalas“ und durchaus gefährlichen Situationen.

Nicht jede Tour endete mit einem Gipfelsieg. Eine Expedition wurde aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Steininger brachte diese Entscheidung mit einem Satz auf den Punkt: „Lieber einmal feig als ein Leben lang tot.“

© KLZ/Tamara Himsl Dem Vortrag von Andreas Steininger wurde gespannt zugehört

Doch während die Bilder Erinnerungen an vergangene Reisen wachriefen, wurde gleichzeitig deutlich, wie eng diese persönlichen Erlebnisse mittlerweile mit der aktuellen Katastrophe verbunden sind.

Heimatdorf nicht erreichbar

Seit Jahren arbeiten die Mürztaler Bergsteiger bei ihren Nepal-Reisen mit Shiba Rijal zusammen. Der gebürtige Nepali lebte zwölf Jahre in Bad Aussee und baute nach seiner Rückkehr nach Nepal die Trekkingagentur „Life Himalaya Trekking“ auf.

Bei einer Live-Zuschaltung berichtete Rijal von der dramatischen Situation in seiner Heimat. Zahlreiche Dörfer, Straßen und Brücken seien zerstört worden. Allein 27 Brücken in das betroffene Tal wurden laut Rijal weggespült. Damit sei es für Rettungskräfte äußerst schwierig, in abgeschnittene Gebiete vorzudringen und Verletzte abzutransportieren.

1 / 2 So sah der Ort vor dem Unglück aus... © KLZ/Tamara Himsl

Seine eigene Familie ist ebenso betroffen. „Auch die Brücke und die Straße zu meinem Heimatdorf wurden weggespült. Der Ort ist selbst nach Tagen noch immer nicht erreichbar“, schilderte Rijal .Nach aktuellen Angaben gelten im gesamten Katastrophengebiet in Nepal und im angrenzenden Tibet weiterhin mehr als 5.000 Menschen als vermisst.

Hilfe soll direkt ankommen

Für die Organisatoren Andreas Steininger, Markus Hackl, Ernst Zisser und Tom Köck war rasch klar, dass sie den Menschen in Nepal helfen wollten. Der gesamte Erlös des Abends kommt den Opfern der Flutkatastrophe zugute. Die Mürztaler schließen sich dabei der Aktion „Bergretter helfen im Himalaya“ an und arbeiten mit den Ausseer Bergrettern zusammen.

© KLZ/Tamara Himsl Mit den Spenden soll direkt vor Ort geholfen werden

Mit den gesamten Spendengeldern aus dem Mürztal und dem Ausseerland sollen Hilfsgüter direkt vor Ort in Nepal gekauft werden. Gemeinsam mit Rijal will Markus Raich, Chef der ORF-Sendung „Land der Berge“ und selbst Ausseer Bergretter, in die betroffene Region reisen. Zeltplanen, Trinkwasser und Lebensmittel sollen anschließend mit einem Helikopter in die von der Außenwelt abgeschnittenen Gebiete gebracht und direkt an die Betroffenen verteilt werden.