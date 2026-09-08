Kärntner Kunst liefert ein kunstvolles Gastspiel in Wien

Mit der Ausstellung „From Carinthia“ stellt die Kärntner Kulturstiftung Kunst von Lassnig bis Gironcoli in Wien ins Schaufenster.

Es sind Kärntens Aushängeschilder in Sachen international bedeutender Nachkriegskunst, die noch bis Ende des Monats im Wiener Künstlerhaus zu sehen sind. Auf Initiative der Kärntner Kulturstiftung und kuratiert von MMKK-Direktorin Christine Wetzlinger-Grundnig und Ulli Sturm wird im ersten Stock ein kleiner, aber feiner Querschnitt aus den Schätzen der Kunstsammlung des Landes (MMKK), des Museums Liaunig und der Strabag Art Collection präsentiert. Neun Künstlerpersönlichkeiten sind dabei mit Gemälden und bildhauerischen Arbeiten vertreten; eine exakte Beschriftung fehlt zwar, doch die kann man im gratis aufliegenden Begleitheft in Deutsch und Englisch nachlesen.

Von Gironcoli bis Lassnig

Hans Bischoffshausen, der sich mit seinen monochromen Reliefs Mitte der 1960er-Jahre im Kreis der ZERO-Avantgardisten etablierte, ist da ebenso zu sehen wie Bruno Gironcoli, langjähriger Leiter der Klasse für Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Maria Lassnig, die international erfolgreichste Künstlerin Österreichs, bildet mit der Pop-Art-Kärntnerin Kiki Kogelnik und der Konzeptkünstlerin Meina Schellander die starke weibliche Abordnung in der Schau. Wolfgang Hollegha, Peter Krawagna, Valentin Oman und Hans Staudacher runden das Bild der virilen Kunstlandschaft in Österreichs Süden ab – und laden ein, vor Ort die reichhaltigen Kärntner Museen kennenzulernen.