Houthis griffen Flughafen und Ölanlagen in Saudi-Arabien an

Die pro-iranische Houthi-Miliz im Jemen hat nach eigenen Angaben Ziele in Saudi-Arabien attackiert. Bei den Angriffen seien der internationale Flughafen Abha im Süden Saudi-Arabiens, der Luftwaffenstützpunkt King Chalid im Südwesten sowie Anlagen des staatlichen saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco in Abha und Jizan getroffen worden,, schrieb das offizielle Houthi-Medium Ansarollah am Dienstag im Onlinedienst Telegram.

Die Raffinerie in Jizan gehört dem saudiarabischen Ölkonzern Saudi Aramco, einem der wertvollsten Unternehmen der Welt. Aramco liefert täglich Millionen Liter Rohöl über die Ost-West-Pipeline, die Anlagen des Unternehmens am Persischen Golf mit den Exportterminals am Roten Meer verbindet. Saudi-Arabien äußerte sich zunächst nicht zu den Angriffen.

Die Houthis kontrollieren weite Teile des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa sowie Gebiete an der Grenze zu den saudi-arabischen Provinzen am Roten Meer. Die von Teheran unterstützte Miliz hatte Ende Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt und griff seither nach eigenen Angaben saudi-arabische Öltanker im Roten Meer sowie Ölanlagen in dem Königreich an. Die Miliz zog den Jemen damit in den Iran-Krieg hinein.

Houthis wollen Gebiete an der Meerenge Bab al-Mandab einnehmen

Derzeit versucht die Miliz, Gebiete an der Meerenge Bab al-Mandab am Roten Meer einzunehmen. Bei tagelangen Kämpfe nahe der Küste des Roten Meeres wurden mehr als 300 Menschen getötet und hunderte Familien in die Flucht getrieben.

Der Bab al-Mandab zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt und verbindet das Rote Meer mit dem Indischen Ozean. Seit der weitgehenden iranischen Blockade der Straße von Hormuz hat die Meerenge zusätzlich an Bedeutung gewonnen.

Eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hatte seit 2015 die jemenitische Regierung im Kampf gegen die Houthis unterstützt. Seit einer von der UNO vermittelten Waffenruhe im Jahr 2022 waren die Kämpfe zwischen Saudi-Arabien und der Miliz weitgehend zum Erliegen gekommen. Nach den jüngsten gegenseitigen Angriffen ist diese faktische Feuerpause praktisch hinfällig. Der Bürgerkrieg im Jemen gilt als Stellvertreterkrieg zwischen dem Iran und Saudi-Arabien.