Annemarie und Wayne Carpendale haben sich nach fast 20 Jahren getrennt

Die beiden lernten sich 2007 kennen und lieben. Die Moderatoren haben einen gemeinsamen Sohn und wollen weiterhin unter einem Dach leben.

Sie galten als eines der Traumpaare der deutschen Medienlandschaft, nun ist ihre Liebesgeschichte nach fast zwei Jahrzehnten vorbei. Am Montagabend überraschen Annemarie (48) und Wayne Carpendale (49) mit einem Statement zu ihrer Trennung. „Wir sind seit Anfang dieses Jahres kein Paar mehr. Dass das bisher kaum jemand gemerkt hat, liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns nach wie vor sehr gut verstehen. Wir leben weiterhin unter einem Dach, sind Familie, tragen unsere Ringe und sind ein ziemlich gutes Team.“

Ihre Geschichte begann 2007 auf Mallorca. Annemarie, die damals noch Annemarie Warnkross hieß und bereits als Moderatorin bei „taff“ bekannt war, und Wayne Carpendale, Sohn des Schlagersängers Howard Carpendale, lernten sich bei einer Party kennen. Beide waren zu diesem Zeitpunkt single. Sie kamen ins Gespräch, tauschten ihre Nummern aus und aus der flüchtigen Begegnung entwickelte sich eine Beziehung.

Schnell wurden Annemarie und Wayne zu einem beliebten Paar der deutschen Unterhaltungsbranche. Beide standen erfolgreich vor der Kamera: Annemarie als Moderatorin, unter anderem bei „taff“, später bei verschiedenen TV-Formaten, Wayne als Schauspieler und Moderator. Immer wieder zeigten sie sich gemeinsam auf roten Teppichen und bei Veranstaltungen.

Hochzeit auf Ibiza

Nach rund sechs Jahren Beziehung folgte der nächste große Schritt, 2013 heirateten die beiden auf Ibiza. Fünf Jahre später kam ihr gemeinsamer Sohn Mads zur Welt. Heute ist er acht Jahre alt. Für ihn wollen sie auch weiterhin ihr Bestes geben und Streitigkeiten vermeiden. „Für uns fühlt sich dieser Weg gerade richtig an, ohne Drama und ohne dass wir heute schon wissen müssen, wie morgen aussieht. Was die Zukunft bringt, wissen wir genauso wenig wie ihr. Sollte es irgendwann etwas zu erzählen geben, erfahrt ihr es von uns.“

Wayne Carpendale: Urlaub mit einer neuen Frau

Nur einen Tag nach der Verkündung der Trennung tauchen neue Bilder von Wayne Carpendale auf. Der Moderator ist bereits mit einer anderen Frau auf Urlaub in Italien. Wie die „Bild“ berichtet, zeigen sich die beiden sehr vertraut und wirken sehr glücklich.