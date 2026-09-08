Santander wird zum neuen Kunst-Hotspot von Spanien

Fast ein Jahrhundert lang war das imposante Pereda-Gebäude in der Bucht der nordspanischen Küstenstadt Santander ein Symbol für Macht und Geld. Doch nun soll aus dem ehemaligen Hauptsitz der Banco Santander ein Symbol für Kunst und Kultur werden. Am Dienstag eröffnet die Kulturstiftung der spanischen Großbank in dem Stadtpalais von 1795 ihr neues Kunst- und Kulturzentrum "Faro Santander". Am Montag wurde es von König Felipe VI. persönlich eingeweiht.

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