Warnung vor Artensterben in der Unteren Lobau

Die ausbleibenden Niederschläge der vergangenen Monate haben der bereits davor von generellem Wassermangel betroffenen Unteren Lobau im Nationalpark Donau-Auen bekanntlich stark zugesetzt. Der WWF warnte am Dienstag nun in einer Aussendung vor der Bedrohung zahlreicher geschützter Tier- und Pflanzenarten, die dort heimisch sind: Besonders betroffen seien laut der NGO etwa der Bitterling, der Donau-Kammmolch, die Europäische Sumpfschildkröte und mehrere Flussmuschelarten.

© APA/THEMENBILD Dürre bedroht laut WWF-Check lokale Vorkommen