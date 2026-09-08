Die tägliche Morgenpost aus der Redaktion. Heute: Wie sich Politiker mit Namensgebungen verewigen und was Erwin Pröll Donald Trump voraushat.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Straßen, Flughäfen, Gebäude, Brücken. „Das erinnert stark an totalitäre Regime, die alles Mögliche nach ihren Führern zu benennen pflegen.“ Was das aktuelle Statement eines Trump-Kritikers in den USA sein könnte, ist ein mehr als 15 Jahre altes Zitat des Kärntner Verwaltungsjuristen und Kommunalpolitikers Vladimir Smrtnik (slowenische Einheitsliste, später Team Kärnten bzw. Regionalliste). Als im Jänner 2009 die mächtige Lippitzbachbrücke in Unterkärnten in Jörg-Haider-Brücke umbenannt wurde, fand Smrtnik diese unmissverständlichen Worte. Der damalige Landeshauptmann Gerhard Dörfler (BZÖ) hatte die Umbenennung in seiner Funktion als Straßenbaureferent im Alleingang verfügt, um Haider Verdienste zu würdigen. Schon 2005 war im Zuge der Fertigstellung der 455 Meter langen und bis zu 96 Meter hohen Brücke ein Abschnitt der Betondecke mit der BZÖ-Parteifarbe Orange eingefärbt worden.

US-Präsident Donald Trump hat kein Interesse daran, dass sein Name erst posthum verewigt wird – er will das gleich haben. So wurde im Dezember 2025 festgelegt, das „John F. Kennedy Center for the Performing Arts“ (zu dessen Vorsitzenden Trump sich davor gemacht hatte) in „The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts“ umzubenennen. Der Schriftzug-Zusatz „The Donald J. Trump“ prangte bald an der Fassade. Der US-Präsident hatte die Rechnung jedoch ohne ein Bundesgericht gemacht – im Juni 2026 wurde Trumps Name wieder von der Fassade des Gebäudes entfernt. Vor drei Wochen beschloss der Vorstand, den Namen erneut anzubringen und den Vorplatz in „President Donald J. Trump Plaza“ umzubenennen. Weitere Rechtsstreitigkeiten sind garantiert.

Schon bevor er Präsident wurde, war Donald Trump offensiv darin, seinen Namen auf Dinge zu kleben: Trump Tower, Trump National Golf Club, Trump Steaks etc. In seiner Amtszeit bekam er Lust auf mehr, was groteske Züge annimmt. Zu Jahresbeginn wurde der „Southern Boulevard“ in Palm Beach, der zu Trumps Privatclub Mar-a-Lago führt, in „President Donald J. Trump Boulevard“ umbenannt. Der frühere „Palm Beach International Airport“ heißt seit Juli „President Donald J. Trump International Airport“. Das „United States Institute of Peace“ heißt mittlerweile „Donald J. Trump United States Institute of Peace”. Eine neue Klasse von Schlachtschiffen soll als „Trump Class“ daherkommen. Und ja, eine Straßenbrücke trägt nun auch Trumps Namen: Aus der „The Douglas Lake Bridge“ in Tennessee ist die „The President Donald J. Trump Bridge“ geworden. Die Straße von Hormus soll, geht es nach dem US-Präsidenten, in „Trump Strait“ (Trump Straße) umbenannt werden.

Da hätten Jörg Haider und seine Epigonen noch einiges lernen können. Die Namensänderung des Klagenfurter Wörthersee-Stadions in „Jörg-Haider-Stadion“ nach Haiders Tod im Oktober 2008 kam nicht zustande, ebenso die von der FPÖ im Jänner 2026 im Nationalrat eingebrachte Forderung nach der Umbenennung des Koralmtunnels in „Dr.-Jörg-Haider-Tunnel“. Den Bahnhofsvorplatz in Klagenfurt in Haider-Klasnic-Platz umzubenennen, fand ebenso keine Mehrheit. Generell werden in Österreich Bauwerke, Straßen oder Plätze eher selten nach noch lebenden Personen benannt – mit Bruno Kreisky, Julius Raab oder Helmut Zilk ehrt man da lieber die Altvorderen.

Mehrere Ausnahmen finden sich, wie könnte es eigentlich anders sein, in Niederösterreich. Dort trägt ein 2008 eröffneter, 235 Meter langer Straßentunnel auf der Umfahrung Klosterneuburg den Namen Johanna-Tunnel – benannt nach der damaligen Landesrätin, zwischenzeitlichen Innenministerin und nunmehrigen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Eine 1999 erbaute und 30 Meter hohe Aussichtswarte auf dem Hirschenkogel, an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark, trägt nach Mikl-Leitners Vorgänger den Namen „Dr.-Erwin-Pröll-Warte“. Selbstredend findet man in Niederösterreich auch eine „Erwin-Pröll-Allee“ (Hofstetten), einen „Dr. Erwin Pröll Steg“ (Leobersdorf), eine „Erwin-Pröll-Siedlung“ (Natschbach-Loipersbach) und einen „Landeskindergarten Dr. Erwin Pröll“ (Haag). 25 Jahre als Landeshauptmann hinterlassen einfach ihre Spuren.

Was Trump kann, konnte Pröll schon viel früher. „Make Lower Austria great again“, würde der US-Präsident da sagen. Er will New Mexico in New America umbenennen und hat den Lake Ontario schon zum Lake America gemacht. Trump hat nun auch ein Bild mit der Aufschrift „Der Mond gehört uns“ veröffentlicht. Nur keine falsche Bescheidenheit.

Einen diskussionsfreudigen Dienstag wünscht,

Wolfgang Fercher