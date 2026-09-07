Streik der Eiffelturm-Belegschaft nach Besuch von hinduistischer Gruppe

Auf Bitte einer hinduistischen Gruppe wurden weibliche Eiffelturm-Angestellte vorübergehend abgezogen. Am Montag wurde aus Protest deshalb gestreikt.

Die Eiffelturm-Besichtigung einer hinduistischen Gruppe am Samstag zog unliebsame Konsequenzen für Paris-Touristen am Montag nach sich. Aus Protest streikte nämlich die Belegschaft, das französische Wahrzeichen blieb den ganzen Tag geschlossen.

Doch was war passiert? Die hinduistische Gruppe Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) bat darum, ihren Besuch so zu organisieren, dass „Interaktionen mit Frauen“ eingeschränkt würden. Die Betreibergesellschaft des Eiffelturms SETE kam dieser Bitte nach und zog ihre weiblichen Angestellten vorübergehend ab. Die Mitarbeiter des Eiffelturms verurteilten die „dienstlichen Anweisungen“, die dazu geführt hätten, dass weibliche Angestellte „aufgrund ihres Geschlechts ausgegrenzt, ersetzt und unsichtbar gemacht wurden,“ und konterten am Montag damit, dass sie ihre Arbeit niederlegten.

„Inakzeptabel“ für den Pariser Bürgermeister

„Diese Bedingungen“ hätten „nicht akzeptiert werden dürfen“. „Wir werden aufklären, was geschehen ist, und die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen“, sagte SETE-Präsident Ariel Weil. Der Bürgermeister von Paris, Emmanuel Grégoire, erklärte im Onlinedienst X, es sei „inakzeptabel“, dass die Leitung des Eiffelturms den Bedingungen der Delegation zugestimmt habe.

BAPS steht der konservativen, hindu-nationalistischen Partei des indischen Premierministers Narendra Modi nahe. Sie hatte am Sonntag in der Nähe von Paris ihren ersten großen Tempel in Frankreich eingeweiht.

Am Dienstag soll das Pariser Wahrzeichen wieder wie gewohnt öffnen. Der Eiffelturm hat laut seiner Web-Site jährlich fast sieben Millionen Besucher.