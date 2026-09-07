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Eiffelturm nach Besuch von hinduistischer Gruppe geschlossen
Wegen eines Streiks nach dem Besuch einer hinduistischen Gruppe ist der Eiffelturm in Paris den ganzen Montag geschlossen geblieben. Auf Bitten der Gruppe waren weibliche Angestellte vorübergehend abgezogen worden. Daraufhin legte die Belegschaft aus Protest am Montag die Arbeit nieder. Am Dienstag soll das Pariser Wahrzeichen wieder wie gewohnt öffnen. Der Eiffelturm hat laut seiner Website jährlich fast sieben Millionen Besucher.