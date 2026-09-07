Eiffelturm nach Besuch von hinduistischer Gruppe geschlossen

Wegen eines Streiks nach dem Besuch einer hinduistischen Gruppe ist der Eiffelturm in Paris den ganzen Montag geschlossen geblieben. Auf Bitten der Gruppe waren weibliche Angestellte vorübergehend abgezogen worden. Daraufhin legte die Belegschaft aus Protest am Montag die Arbeit nieder. Am Dienstag soll das Pariser Wahrzeichen wieder wie gewohnt öffnen. Der Eiffelturm hat laut seiner Website jährlich fast sieben Millionen Besucher.

© APA/AFP Members of the Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) Hindu community pass the Eiffel tower as they take part in a ceremonial river parade on the river Seine in Paris on September 3, 2026, as part of a series of religious celebrations and rituals. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)