Neue PISA-Ergebnisse werden präsentiert

Am Dienstag werden die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie vorgestellt. Beim Programme for International Student Assessment (PISA) der OECD werden alle drei Jahre die Kompetenzen von 15- bzw. 16-jährigen Schülerinnen und Schülern in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften abgefragt. Mit "Lernen in der digitalen Welt" gibt es heuer außerdem eine weitere Kategorie. Schwerpunkt der im Frühling 2025 durchgeführten Studie sind diesmal die Naturwissenschaften.

© APA/dpa Getestet wurden Schüler des Jahrgangs 2009

vor 2 Minuten 7. September 2026 um 19:35 Wien Schule +1 Innenpolitik