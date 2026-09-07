Frauen-Nationalteam einigte sich mit Eishockey-Verband

Vor der A-WM im November wurde ein neues Vergütungsmodell beschlossen. Die Spielerinnen hatten zuvor mit einem Boykott gedroht.

Zwei Monate vor Österreichs historisch ersten Teilnahme an der A-WM der Frauen konnte der Konflikt zwischen Spielerinnen und dem Österreichischen Eishockeyverband beiseite gelegt werden. So haben sich der ÖEHV und das von der Sport-Gewerkschaft „Younion“ vertretene Frauen-Nationalteam, dessen Spielerinnen sich im Vergleich zu den Männern eklatant benachteiligt gefühlt, dem Verband einen neun Themenbereiche umfassenden Forderungskatalog übermittelt und mit einem WM-Boykott gedroht hatten, eine gemeinsame Lösung gefunden.

„Das Ergebnis ist eine echte Verbesserung für unser Frauen-Nationalteam“, sagt ÖEHV-Vizepräsidentin Yasmin Stepina. „Mit dem neuen Vergütungsmodell, besseren Betreuungs- und Unterbringungsstandards sowie weiterer Maßnahmen setzen wir konkrete Schritte, die dem Team spürbar zugutekommen.“ Für die drei Senioren-Nationalteams (Frauen, Männer und Para) wurde ein neues Vergütungs- und Entschädigungsmodell beschlossen, welches vorbehaltlich juristischer Detailfragen ab 2027 in Kraft treten soll. Die Vereinbarung sei „ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung des Frauen-Eishockeys in Österreich“, sagt Sascha Tomanek von der „Younion“.

Für Nationalteam-Kapitänin Anna Meixner und ihre Mitspielerinnen bedeute die Einigung „ dass wir uns wieder voll auf den Sport konzentrieren können. Die erste A-WM in der Geschichte des österreichischen Frauen-Eishockeys ist ein Meilenstein. Umso wichtiger ist es, dass wir als Mannschaft geschlossen dorthin fahren und uns auf das Wesentliche fokussieren können: Österreich bestmöglich zu vertreten.“ Die WM geht von 6. bis 16. November über die Bühne. Danach soll eine nächste Entwicklungsphase starten, bei der die Punkte „Athlet:innenkomission und Governance, Nationalteam-Standards sowie Sichtbarkeit und Wachstum des Frauen-Eishockeys“ im Zentrum stehen sollen.