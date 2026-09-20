In der Region um den Erzberg dem Eisen auf der Spur

Zwischen dem Erzberg und Leoben wird deutlich, wie eng Bergbau, Natur und Forschung für die Zukunft miteinander verbunden sind und die Region rund um den „Steirischen Brotlaib“ prägen.

Der legendäre Wassermann aus der Sage ist das Maskottchen der Haulys am Erzberg

Wer neben einem Hauly steht, fühlt sich unweigerlich klein. Allein die Reifen des gelben Giganten sind um die 2,60 Meter hoch. Spätestens wenn man selbst in dem über 1200 PS starken Muldenkipper Platz nimmt und die gewaltigen Stufen aus rotem Gestein erklimmt, wird einem klar: Am Erzberg gelten andere Maßstäbe.

Aber eine Fahrt mit dem „größten Taxi der Welt“ ist mehr als eine spektakuläre Attraktion, denn sie führt mitten hinein in die Geschichte einer Region, die seit Jahrhunderten untrennbar mit dem Eisen verbunden ist. Wo heute tonnenschwere Maschinen über das Gelände des modernsten Tagebaubetriebs Europas rollen, wurde einst mühsam mit Schlägel und Eisen gearbeitet. Schon seit über tausend Jahren wird am „Steirischen Brotlaib“ Eisenerz gewonnen. Die Spuren des Bergbaus ziehen sich wie ein kupferroter Faden entlang der Steirischen Eisenstraße über Leoben bis ins Liesingtal.

Die Wassermann-Sage

Die Reise führt zuerst in die Stadt Eisenerz am Fuße des Erzbergs, die eng mit einer alten Sage verbunden ist. Der Legende nach lebte einst ein Wassermann im Leopoldsteinersee. Als ihn Bewohner der Region einfingen, bot er ihnen drei Möglichkeiten im Tausch gegen seine Freiheit: „Gold für zehn Jahr’, Silber für hundert Jahr’ oder Eisen für immerdar.“ Die klugen Eisenerzer entschieden sich für das Eisen – und die Bedeutung des Rohstoffs ist bis heute ungebrochen. Nach wie vor werden etwa drei Millionen Tonnen reines Erz pro Jahr abgebaut.

1 / 8 Der Erzberg wird auch als „Steirischer Brotlaib“ bezeichnet © Harry Schiffer

Zwischen Erzberg und Bergsee

So prägend der Bergbau für Eisenerz ist, so überraschend vielfältig präsentiert sich die Landschaft rundherum. Am Leopoldsteinersee weicht die raue Welt des Erzbergs einer beeindruckenden Naturkulisse: Im klaren Wasser des Bergsees spiegelt sich die steile Felswand der Seemauer und eröffnet einen eindrucksvollen Blick auf die umliegende Bergwelt.

Über den Präbichl, die historische Verbindung zwischen Eisenerz und Vordernberg, geht die Reise entlang der Eisenstraße weiter. Im Hochofenmuseum Radwerk IV wird die Geschichte der Eisenverarbeitung im 19. Jahrhundert wieder lebendig. Das dortige Radwerk ist der einzige noch vollständig ausgestattete Holzkohlehochofen Österreichs.

Weitere Tipps für die Region Kupferschaubergwerk Radmer: Im Paradeisstollen der harten Arbeit der Bergleute nachspüren. Grüner See: Naturjuwel in Tragöß-St. Katharein, umgeben von Wald und Felswänden. © Gottesbacher Im Stollen des Kupferschaubergwerks Radmer Erzbergbahn: Die Strecke des historischen Zugs führt aktuell von Vordernberg zum Präbichl. KulturQuartier Leoben: Das zweitgrößte Museum der Steiermark zeigt Ausstellungen zu Geschichte, Kultur und Gegenwart der Region.

Bergbaugeschichte wird weitergeschrieben

In der Montanstadt Leoben reichen sich schließlich Vergangenheit und Zukunft die Hand. Der Schwammerlturm als Wahrzeichen erinnert an die lange Geschichte des ehemaligen Handelsplatzes, während an der Montanuniversität mit ihrer bergmännischen Tradition an innovativen Lösungen für Rohstoffe und Technologien von morgen geforscht wird.

Von den Haulys am Erzberg über das Liesingtal bis hin zur Forschung an der Montanuni spannt sich ein weiter Bogen. In der Region rund um den Erzberg wird die Geschichte des Bergbaus nicht nur erzählt, sondern gelebt – und weitergeschrieben.