So gut schmeckt der Herbst in der Oststeiermark

Vom Almenland über den Stubenbergsee bis ins Pöllauer Tal: Bei diesen Veranstaltungen verbinden sich regionale Produkte mit gelebter Tradition.

Herbst in der Steiermark mit Sturm und Maroni

Wenn die Tage kürzer werden, zeigt sich die Oststeiermark von ihrer genussvollsten Seite. Ob kulinarische Spezialitätenwochen, Wanderungen mit Sturm oder rund um die Hirschbirne – der Herbst bietet zahlreiche Gelegenheiten, bei Veranstaltungen regionale Schmankerl mit Natur- und Kulturerlebnissen zu verbinden.

Der Kulinarische Almenland-Herbst lädt von Mitte September bis Mitte Dezember zu genussvollen Spezialitätenwochen in den Naturpark Almenland. Regionale Wirte servieren herbstliche Köstlichkeiten – von Wild, Ganserl und Fisch bis zu Kürbis, Eierschwammerln und Wurzelgemüse. Zu den kulinarischen Aushängeschildern zählen das Hotel-Restaurant „Der Wilde Eder“ und das Fischrestaurant Kulmer.

© Der Wilde Eder Ganslspezialitäten beim „Wilden Eder“

Frischer Sturm trifft auf Wanderlust

Die Sturmwanderung in Stubenberg und Tiefenbach verbindet am 10. Oktober Bewegung, Genuss und steirische Gastlichkeit. Die rund zwölf Kilometer lange, markierte Rundstrecke entlang des Buschenschankwegs führt zu regionalen Schmankerln und frischem Sturm. Gestartet wird wahlweise beim Buschenschank Gruber in Obertiefenbach oder beim Buschenschank Hofer Toni in Stubenberg.

© Helmut Schweighofer Die Pöllauer Hirschbirne

Rund um die Pöllauer Hirschbirne

Der Wandertag „Rund um die Pöllauer Hirschbirne“ zählt seit mehr als 25 Jahren zu den herbstlichen Fixpunkten im Naturpark Pöllauer Tal. Am 26. Oktober sorgen entlang der beiden Wanderstrecken Labestationen mit regionalen Schmankerln für eine Stärkung zwischendurch. Ziel ist die gesellige Einkehr im Schlosspark Pöllau mit den „Edlseern“.