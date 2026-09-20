So gut schmeckt der Herbst in der Oststeiermark
Vom Almenland über den Stubenbergsee bis ins Pöllauer Tal: Bei diesen Veranstaltungen verbinden sich regionale Produkte mit gelebter Tradition.
Wenn die Tage kürzer werden, zeigt sich die Oststeiermark von ihrer genussvollsten Seite. Ob kulinarische Spezialitätenwochen, Wanderungen mit Sturm oder rund um die Hirschbirne – der Herbst bietet zahlreiche Gelegenheiten, bei Veranstaltungen regionale Schmankerl mit Natur- und Kulturerlebnissen zu verbinden.
Der Kulinarische Almenland-Herbst lädt von Mitte September bis Mitte Dezember zu genussvollen Spezialitätenwochen in den Naturpark Almenland. Regionale Wirte servieren herbstliche Köstlichkeiten – von Wild, Ganserl und Fisch bis zu Kürbis, Eierschwammerln und Wurzelgemüse. Zu den kulinarischen Aushängeschildern zählen das Hotel-Restaurant „Der Wilde Eder“ und das Fischrestaurant Kulmer.
Frischer Sturm trifft auf Wanderlust
Die Sturmwanderung in Stubenberg und Tiefenbach verbindet am 10. Oktober Bewegung, Genuss und steirische Gastlichkeit. Die rund zwölf Kilometer lange, markierte Rundstrecke entlang des Buschenschankwegs führt zu regionalen Schmankerln und frischem Sturm. Gestartet wird wahlweise beim Buschenschank Gruber in Obertiefenbach oder beim Buschenschank Hofer Toni in Stubenberg.
Rund um die Pöllauer Hirschbirne
Der Wandertag „Rund um die Pöllauer Hirschbirne“ zählt seit mehr als 25 Jahren zu den herbstlichen Fixpunkten im Naturpark Pöllauer Tal. Am 26. Oktober sorgen entlang der beiden Wanderstrecken Labestationen mit regionalen Schmankerln für eine Stärkung zwischendurch. Ziel ist die gesellige Einkehr im Schlosspark Pöllau mit den „Edlseern“.
Tipps aus der Region: Bei mir dahoam
Genuss: Bei Hannes Gottmann und Günter Probst auf dem Götzenbichl reifen auf 1,5 Hektar oststeirische Trüffel.
Action: In der Mountainbike-Funbase auf der Sommeralm.
Mit Kindern: Auf die Edlseer Alm lockt ein großer Spielplatz mit alter Dampflok-Garnitur.
Erholung: Stille und Dunkelheit erleben – mit Christoph Berger im Arzberger Stollen.
Besonderes: Klingende Geschichte im steirischen Blasmusikmuseum in Ratten.
Mit lieben Grüßen aus dem Regionalbüro Weiz
Veronika Teubl-Lafer