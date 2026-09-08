Film „Eklipse“: Aids-Diagnose stellt Freundschaft auf Probe

Der Tiroler Manuel Wetscher präsentierte als einziger Österreicher einen Film in einer der Reihen in Venedig. In der „Orrizonte“-Leiste des Filmfestivals lief sein halbbiografisches Werk über die Freundschaft von zwei Buben.

Blutflecken und Gelsen, Kuhscheiße, Schlamm, Milch und ein reißender Gebirgsbach. Zwei Buben, die sich ein Glas Cola teilen und gegenseitig anspucken. Nichts ist Zufall an den symbolischen Bildern in „Eklipse“. „So tief reingehen können in die Scheiße und in die Milch, das ist eine ganz klare Übertragung“, stimmt auch Regisseur Manuel Wetscher zu. „Die Euterentzündung, die Spritze, das sind alles Elemente, die Resonanzen schaffen.“ Resonanz, die will er für den Konflikt des Films schaffen. Als Wetscher sieben Jahre alt war, verstarb sein Vater an den Folgen einer Aids-Erkrankung.

Eine Tatsache, die er erst zehn Jahre später erfuhr, als ihn ein Familienmitglied in das Geheimnis einweihte. Den Verlust hatte Wetscher bereits in seinen Kurzfilmen „Four Seasons“ und „Richard“ verarbeitet. Das Buch zu „Eklipse“ entstand, wie schon die Filme zuvor, in Zusammenarbeit mit dem Autor Bernhard Jarosch. 2022 hatten die beiden den Carl-Mayer-Drehbuchpreis bei der Diagonale in Graz gewonnen. Nun feierte der Spielfilm Weltpremiere in der Orizzonti-Sektion in Venedig.

© Filmfestival Venedig Der Tiroler Regisseur Manuel Wetscher

„Das war schon ein Türöffner“, erinnert sich Jarosch an die Diagonale. „Davor war die Kommunikation mit Produktionsfirmen sehr schwierig für uns.“ Der Sensibilität des Themas war er sich bewusst. „Das ist Manuels sehr intime, private Geschichte. Ich habe am Anfang zu ihm gesagt: ,Nimm dir die Zeit, um die erste Skizze zu schreiben.‘“ Ganz Manuel Wetscher ist die Geschichte dann auch nicht. Während Wetschers Vater 1993 verstarb, muss Hauptfigur Tomy (Moritz Hohlrieder) sich der Gewissheit eines kranken Vaters im Jahr 1999, rund um die Sonnenfinsternis, also der „Eklipse“, stellen.

Gesellschaftliche Prozesse

Die sechs Jahre dazwischen waren für die Medizin ein Quantensprung. Aids kein Todesurteil mehr. „Wenn wir den Film 1993 angesetzt hätten, wäre die Medizin noch nicht so weit gewesen", stimmt auch Wetscher zu. „Der Vater wäre aller Voraussicht nach gestorben.“ Ob Tomys Vater überlebt oder nicht, war aber nie der Fokus der Geschichte. „Der Prozess des Films war immer auf die Buben und ihre Freundschaft fokussiert“, so Wetscher weiter. „Die Buben“, das sind Tomy und sein bester Freund Chris (Finley Brown), mit dem er den Sommer auf der Alm verbringt. Die Entscheidung der Erwachsenen, die beiden über die Erkrankung des Vaters im Dunkeln zu lassen, rächt sich, als ein Einheimischer Chris fragt, ob er denn nicht Angst hätte, sich mit der „Schwulenkrankheit“ anzustecken.

Der Bub bekommt naturgemäß Angst und beginnt sich von Tomy zu entfernen. „Hier kann man diese ganzen Flüssigkeiten zurückspielen. Chris bekommt plötzlich Angst vor der Kuhscheiße", resümiert Jarosch. Die Älteren hingegen sollten es besser wissen. „Das ist eine Krankheit, die kann jeder bekommen“, erklärt Hoferbe Peter (Lenz Moretti). Dass dieser sich diese Info über Tomys Vater zunutze macht, reißt dann nochmals gesellschaftliche Wunden auf. „Figuren wie Peter offenbaren, dass sie aufgeklärt genug sind, um zu wissen, was diese Krankheit ist, aber sie kennen auch die Mechanismen innerhalb der Gesellschaft und des Dorfes und wissen, wie sie sie einsetzen können“, so Wetscher.

Setzt sich der Film auch mit der Tatsache auseinander, dass Tomy sich früher der Wahrheit über den Vater stellen kann, als dies bei Wetscher der Fall war? „Vielleicht ist der Dialog, in dem die Mutter und Tomy sprechen, so ein Wunschdenken. In dem steckt eine gewisse Art von Möglichkeit, wie man es vielleicht schaffen könnte, dieses Gespräch aufzugreifen“, so Wetscher. Der Kinostart in Österreich ist für Frühjahr 2027 geplant.