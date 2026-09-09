Neue Lehrwerkstätten des bfi Eisenerz bieten viele Möglichkeiten

Das Bildungszentrum Eisenerz des bfi Steiermark übersiedelte im Vorjahr in neue Räumlichkeiten. Die Kleine Zeitung hat sich diese genauer angeschaut.

Das Gebäude, das direkt an der B115 Eisenstraße in Eisenerz liegt, sieht mit seiner altrosa Farbe zwar seit vielen Jahren gleich aus, von innen könnte die ehemalige Polytechnische Schule (PTS) aber nicht unterschiedlicher sein als noch vor drei Jahren. Statt mehrerer aneinandergereihter Klassenräume, wurden Wände durchgebrochen und große Lehrwerkstätten in drei Stockwerken erschaffen. Die Ausbildung im Holz- und Metallbereich, Elektrotechnik, Konstruktionstechnik sowie in der Applikationsentwicklung und im Coding steht am neuen Standort des bfi-Bildungszentrums Eisenerz an erster Stelle.

Bevor das Bildungszentrum im Jänner 2025 an den neuen Standort übersiedelte, war es im ehemaligen J.E.B-Gebäude im Ortsteil Tull untergebracht. Dieses war laut Karin Panzenböck, Leiterin des bfi-Zentrums, jedoch baufällig. Mithilfe der Stadtgemeinde Eisenerz und des Landes Steiermark wurde schließlich mit dem Gebäude der PTS, das für die wenigen Schulklassen zu groß geworden war, eine Lösung gefunden. Der Umbau kostete etwa 2,5 Millionen Euro, die zwei Klassen der PTS wurden in die Mittelschule Eisenerz verlegt.

© KLZ / Klara Erregger Das Bildungszentrum in Eisenerz war früher die Polytechnische Schule

„Große Herausforderung“

Sämtliche Maschinen und Materialien wurden vom alten Standort übersiedelt. „Das passierte im laufenden Betrieb und war eine große Herausforderung, auch aufgrund des Wetters und der baulichen Unterschiede“, erklärt Panzenböck. Mithilfe von Hebebühnen, Staplern und einem Rolltor wurden die Geräte in das Gebäude, das keinen Lift besitzt, transportiert. Außerdem mussten etwa eine Absaugeanlage im Holz- und Metallbereich errichtet werden sowie eine Lackierkabine und eine Belüftungsanlage um etwa 500.000 Euro.

Nach eineinhalb Jahren im neuen Gebäude haben sich sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrenden eingelebt, findet Panzenböck, die hinzufügt, dass das Gebäude vom bfi Steiermark gemietet wird. Besonders für die Sportlerinnen und Sportler des Nordischen Ausbildungszentrums Eisenerz (NAZ) ist die Lehre am bfi ein „wichtiges zweites Standbein“. Rund 120 bis 150 Lehrlinge werden am bfi ausgebildet, 40 davon kommen vom NAZ.

1 / 4 Lehrlinge im Metallbereich © KLZ / Klara Erregger

Matura mit Lehre

Neben der typischen Lehre gibt es weitere Ausbildungsmöglichkeiten. „Was in Eisenerz ziemlich einzigartig ist, ist die ‚Matura mit Lehre‘, nicht zu verwechseln mit der ‚Lehre mit Matura‘, die wir aber auch anbieten. Das ist eine Kooperation mit der BHAK Eisenerz, bei der Schülerinnen und Schüler neben der Schulmatura zusätzlich eine technische Lehre absolvieren können. Über alle Schuljahre hinweg sind das zwischen 40 und 50 Schüler, die diese Ausbildung machen“, erklärt Panzenböck.

1 / 6 Die Tischlerei-Lehrwerkstätte © KLZ / Klara Erregger

Auch die zwei Klassen der PTS (zirka 20 bis 30 Personen) nutzen die Lehrwerkstätten für Holz und Metall einmal in der Woche. Außerdem gibt es eine modulare Ausbildung für Lehrlinge der VA Erzberg, das sind etwa acht bis zwölf Personen. Durch eine Kooperation mit der Montanuni und verschiedenen Unternehmen wird auch die spezielle Tunnelbauausbildung als Lehrberuf angeboten. 30 bis 40 Prozent aller Lehrlinge in Eisenerz sind weiblich, „aber quer durch alle Lehrberufe“.

Auf den Sport fokussiert

Die Ausbildungszeiten sind laut Panzenböck „alle auf den Sport fokussiert“. „Jeder Teilnehmer hat einen individuellen Ausbildungsstand. Die sieben Lehrenden kriegen am Mittwoch die Einteilung für die kommende Woche, je nach Trainingsplan der Sportlerinnen und Sportler.“ Mit dem Ablauf einer anderen Lehre kann die Ausbildung also nicht verglichen werden. Der Erfolg der „zielorientierten Sportler“ kann sich sehen lassen: „Bei den Lehrabschlussprüfungen (LAP) haben wir einen 100-prozentigen Erfolg“, freut sich Panzenböck.

1 / 3 Elektrotechnik und Coding werden ebenso angeboten © KLZ / Klara Erregger

Die Lehrlinge im bfi Eisenerz stammen aus ganz Österreich, etliche kommen aber auch aus Eisenerz und der Region. Zudem gebe es auch immer wieder Anfragen aus dem Ausland für Ausbildungen. „Je nachdem wie viele Plätze es gibt, können wir auch hier Personen aufnehmen. Wenn es Sinn ergibt, machen wir alles.“ Auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen nennt die bfi-Leiterin. Diese Flexibilität sieht Panzenböck ohnehin als die größte Stärke des Bildungszentrums.