Prüfbericht bringt Spital und Apotheke der Barmherzigen Brüder unter Druck: Interne Medikamenten-Verrechnung „entbehre gesetzlicher Grundlage“ – es geht um Millionen.

Wir berichteten bereits im Mai dieses Jahres exklusiv: Die Apotheke der Barmherzigen Brüder in Graz verrechnet dem Spital der Barmherzigen Brüder eine Reihe von Medikamenten mit massiven Aufschlägen von Hunderten bis über 1000 Prozent. Das System bei den BHB ist so ausgestaltet, dass für die Apotheke einerseits und das Spital andererseits gesonderte Rechnungskreise bestehen. Der Kleinen Zeitung liegen offizielle Rechnungen vor. Diese Verrechnungsmethodik der Barmherzigen Brüder trifft das Land Steiermark direkt, weil aus den Steuereinnahmen eine millionenschwere Abgangsdeckung – die auch Medikamentenkosten beinhaltet – für das Spital der Barmherzigen Brüder bezahlt wird.

Erschwerend kommt hinzu: Ein und dasselbe Medikament wird externen Sanatorien von der BHB-Apotheke mit nur einem Bruchteil des Aufschlags für das eigene Spital verkauft – also deutlich günstiger als dem eigenen Krankenhaus.

Das Land musste angesichts dieser Informationen handeln. Der Gesundheitsfonds Steiermark wurde nach dem Bericht der Kleinen Zeitung vom Land Steiermark mit einer Prüfung der Verrechnungsmethode der Barmherzigen Brüder beauftragt. Um diese Gewinne aus den Medikamenten-Verrechnungen hätte sich laut Rechtsansicht des Gesundheitsfonds wohl die Abgangsdeckung – eben finanziert aus Steuergeldern – des Landes verringern müssen, wenn man die Aussagen im Prüfbericht interpretiert.

Der verursachte Schaden des Landes Steiermark beschränkt sich somit nicht nur auf die überhöhten Zahlungen zum Betriebsabgang. — Aus dem Prüfbericht

Nach monatelanger Arbeit ist eben dieser Prüfbericht fertig und liegt jetzt vor. Mit einem klaren Fokus: Um welchen Preis kauft die Anstaltsapotheke ein und um welchen Preis gibt sie die Medikamente ans jeweilige Spital weiter. 34 Arzneimittelspezialitäten wurden von ihrer Verrechnung her geprüft, diese Anzahl wurde als ausreichend für eine aussagekräftige Stichprobe beurteilt, verglichen wurden die Verkaufsmethoden von Elisabethinen, Kages und den Barmherzigen Brüdern.

In der Conclusio zum Bericht steht zur Vorgehensweise der Barmherzigen Brüder: „Die rechtliche Prüfung ergibt, dass die gewählte Verrechnungsmethode der Arzneimittelversorgung zwischen Anstaltsapotheke und Krankenanstalt einer gesetzlichen Grundlage entbehrt.“ Und: „Der verursachte Schaden des Landes Steiermark beschränkt sich somit nicht nur auf die überhöhten Zahlungen zum Betriebsabgang.“

Außerdem wird im Prüfbericht festgehalten: „Die Verrechnung von Gewinnbestandteilen innerhalb desselben Rechtsträgers ist weder arzneimittelrechtlich noch krankenanstalten- und finanzierungsrechtlich gedeckt, die vorgebrachten steuerlichen Erwägungen vermögen daran nichts zu ändern. Soweit hierdurch der Betriebsabgang erhöht wurde, führt dies zu einer Inanspruchnahme öffentlicher Mittel, die bei gesetzeskonformer Verrechnung nicht angefallen wäre.“

Zum Vergleich: Bei der Kages werden Medikamente ohne internen Aufschlag von der Anstaltsapotheke im Wege interner Umlagerungen den einzelnen Krankenhäusern und Abteilungen zugeordnet. Auch die Elisabethinen wurden nicht beanstandet.

1230 Prozent Aufschlag für ein Medikament für das eigene Spital

Auf Seite 8 des Berichts wird klar aufgelistet, was die Prüfung ergeben hat. Nur ein Beispiel: Ein Präparat wurde von der BHB-Apotheke an das BHB-Spital mit einem Aufschlag von 1230,36 Prozent abgegeben. Für das ein und dasselbe Präparat berechnete die BHB-Anstaltsapotheke einem Grazer Sanatorium aber nur einen Aufschlag von 15,03 Prozent.

© Alexander Danner Bei den Barmherzigen Brüdern sagt man: „Zusammenfassend halten wir fest: Die Abrechnungen und die zur Anwendung gelangten Aufschläge sind ordnungsgemäß und im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere der Arzneitaxe, erfolgt.“

Der Prüfbericht zeigt folgende Sicht auf die Hintergründe und die Gewinne: „Im Zeitraum von 2009 bis 2025 wurden für das Betreiben der Anstaltsapotheke Gewinne von 12,7 Millionen Euro erwirtschaftet, wobei für das gemeinsame Profitcenter „Apotheke“ ein Ergebnis nach Steuern von rund 23 Millionen Euro erzielt wurde. Von diesen 23 Millionen Euro befinden sich aktuell rund 10 Millionen Euro am Bankkonto der Apotheke.“ Im Prüfbericht heißt es: „Des Weiteren ist festzuhalten, dass die festgestellten Überschüsse nicht zur unmittelbaren Reduktion des Betriebsabganges , welcher vom Land Steiermark finanziert wird, für das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder verwendet wurde.“

Land Steiermark wird Prüfbericht mit anderen Bundesländern teilen

Für die Barmherzigen Brüder ist es mit dieser Prüfung aber allenfalls noch nicht ausgestanden: Laut Auskunft des Landes ist man auch mit anderen Bundesländern in Kontakt, in denen die Barmherzigen Brüder tätig sind. Es geht um die Frage: Wird in ganz Österreich mit der gleichen Verrechnungsmethode gearbeitet? Die Steirer werden ihre Prüfberichte mit anderen Bundesländern teilen, wird erklärt.

So argumentieren die Barmherzigen Brüder

Für die Barmherzigen Brüder in Graz ist die Situation heikel. Gegenüber der Kleinen Zeitung erklärte man: „Ein Ergebnis dieser Prüfung oder auch nur ein Teilbericht liegt uns bislang nicht vor. Daher können wir derzeit keine inhaltliche Stellungnahme zu etwaigen Prüfungsergebnissen abgeben. Zusammenfassend halten wir fest: Die Abrechnungen und die zur Anwendung gelangten Aufschläge sind ordnungsgemäß und im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere der Arzneitaxe, erfolgt.“

Oliver Szmej, Geschäftsführer der Barmherzigen Brüder in Graz, stellte bereits in der Vergangenheit gegenüber der Kleinen Zeitung fest: „Nochmals weisen wir die Darstellung, wonach ein unbegründet hoher ‚interner Verkaufspreis‘ an das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz verrechnet werden würde in aller Schärfe und Deutlichkeit zurück.“

Gewinne seien ausschließlich in Projekte des Hauses investiert worden. Die Aufschläge, so seine Stellungnahme, würden aus einer ganzen Reihe von Faktoren resultieren: „Dazu zählen unter anderem Personalkosten für zum Beispiel Klinische Pharmazie, Visiten im Krankenhaus und Medikamentenaufbereitung, sowie Investitionskosten, Betriebskosten, Transport- und Lagerlogistikkosten etc.. Derzeit ist der überwiegende Teil der Mitarbeitenden für das Krankenhaus tätig. Diese Leistungen fallen in jedem Krankenhaus als betriebliche Kosten an.“

Gesundheitsfonds: „Keine verursachergerechte Zuordnung der verrechneten Kosten“

Im Prüfbericht des Gesundheitsfonds wird das differenziert gesehen: „Zwar wird in der Stellungnahme der BHB vorgebracht, dass mit den verrechneten Aufschlägen tatsächliche Aufwendungen der Anstaltsapotheke, insbesondere Personal- und Gemeinkosten, abgegolten werden sollten. Eine solche Rechtfertigung setzt jedoch voraus, dass diese Kosten transparent, nachvollziehbar und verursachungsgerecht ermittelt und dem Krankenhaus zugeordnet werden können.“

Laut den Prüfern hätten die BHB angegeben, keine „verursachungsgerechte Zuordnung der verrechneten Kosten“ darlegen zu können. Es könne mangels einer nachvollziehbaren Kalkulationsgrundlage nicht überprüft werden, ob die verrechneten Zuschläge tatsächlich zusätzliche Aufwendungen abbilden, oder lediglich interne Gewinnbestandteile darstellen.

So geht es in dem Fall weiter

Derzeit prüft das Land Steiermark die weitere Vorgehensweise in dem Fall. Im Bericht des Gesundheitsfonds steht: „Der Gesundheitsfonds Steiermark vertritt daher die Rechtsansicht, dass die Medikamentenverrechnungspraxis der BHB nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht und sieht eine belastbare Grundlage für die Geltendmachung von Rückforderungs- bzw. Schadenersatzansprüchen.“