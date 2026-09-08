Baustoffhalle Küchenstudio, Fahrräder: OBI hat in Graz umgebaut

Die Baumarktkette OBI hat dem Standort in Graz-Mitte ein neues Konzept verpasst, das nun sukzessive auf weitere Österreich-Filialen ausgerollt werden soll.

„In Graz-Mitte setzen wir neue Maßstäbe für das Einkaufserlebnis auf der Großfläche“, sagt Tobias Seitz. Er verantwortet bei der Baumarktkette OBI den Bereich „Brand & Customer Experience“, also das Marken- und das Kundenerlebnis. Die Baumarktkette hat ihren Standort in der Grazer Conrad von Hötzendorfstraße umgebaut und damit ihr neues Konzept erstmals auch in Österreich umgesetzt – weitere Filialen sollen folgen, darunter heuer etwa Wien St. Marx.

Wo und wie sehen und spüren die Kundinnen und Kunden das neue Konzept im 11.354 Quadratmeter großen Markt Graz-Mitte? Die Raumaufteilung wurde überarbeitet, „moderne Fachbereiche machen den Einkauf im OBI-Markt Graz-Mitte ab sofort noch einfacher, angenehmer und intuitiver“, verspricht man im Unternehmen. Kundinnen und Kunden, so das Ziel, sollen „von der ersten Idee über die Planung bis zur Fertigstellung ihrer Projekte bestmöglich unterstützt“ werden.

© OBI/Björn B. Innenansicht des erneuerten OBI-Markts in Graz

„Besonders umfangreiches Fahrradsortiment“

Völlig neu gestaltet wurde die Baustoffhalle für Großprojekte. Hinzu kommt „ein großes, modernes Küchenstudio“, in dem neben Musterküchen auch Projektbegleitung im Fokus stehen soll – „von der Planung bis zur Montage“, wie betont wird. Hinzu komme „ein besonders umfangreiches Fahrradsortiment“ am Standort.

„Graz ist mit seinen vier OBI-Märkten ein zentraler Standort für uns, umso mehr freuen wir uns, hier unser Customer-Experience-Konzept auf ein neues Level zu heben“, betont Seitz. Auch das OBI-Logo sei modernisiert und vereinfacht worden, „um auf allen Kanälen – von der Smartphone-App bis zum großen Schriftzug an der Fassade – klarer und prägnanter zu wirken“.

OBI betreibt europaweit mehr als 660 Märkte und setzte zuletzt mit insgesamt 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund 8,2 Milliarden Euro um. In Österreich zählt OBI 79 Märkte.