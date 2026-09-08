Pferdefilmfestival feiert am 10. September in Piber Premiere

Bis Sonntag, 13. September, wird „Lipizzania“ in Köflach und Piber 28 Filme präsentieren. Claudia Rossbacher wird am Freitag aus einem eigens geschriebenen Kurzkrimi lesen.

Bereits im Vorfeld des heuer besonders groß angelegten Almabtriebs am Samstag, 12. September, sind einige Veranstaltungen geplant. Die Ausstellung „p.s.: Pferd“ im Kunsthaus Köflach wurde bereits eröffnet und läuft noch bis 25. September.

Von Donnerstag, 10., bis Sonntag, 13. September, findet in der Lipizzanerheimat außerdem ein Pferdefilmfestival statt. „Pferde erzählen seit jeher große Geschichten – von Freiheit und Vertrauen, von Beziehung, Natur und Bewegung. Mit Lipizzania möchten wir diesen Geschichten eine eigene filmische Bühne geben und gleichzeitig ein Festival schaffen, das weit über die klassische Pferdeszene hinaus Menschen anspricht“, erklärt Initiator und Organisator Oliver Pink.

Filmvorführungen sind kostenlos

28 Pferde-, Natur- und Tierfilme aus dem In- und Ausland werden in Köflach und Piber im Gestüt, im Köflacher Rathaus und im Kunsthaus gezeigt. Der Spielplan ist unter lipizzania.at/spielplan zu finden. Die Veranstaltungen sind großteils kostenlos, eine Online-Ticketreservierung wird empfohlen, um sich Plätze zu sichern.

© KLZ / Rainer Brinskelle Eröffnet wird das Festival im Gestüt Piber

Eröffnet wird das Festival mit einer bereits ausgebuchten Gala im Gestüt am Donnerstag. Dabei sein werden Steirerkrimi-Autorin Claudia Rossbacher und die Schauspieler Eva Herzig (bekannt aus den Landkrimis und „Das Glück dieser Erde“) sowie Julian Weigend (neuer „Jedermann“ in Graz).

Umfangreiches Programm an den Spielstätten

Von Freitag bis Sonntag erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm an den verschiedenen Spielorten. Unter anderem werden die Filme „Das letzte Einhorn“, „Ostwind – Zusammen sind wir frei“, „Spirit – der wilde Mustang“ (alle für Kinder ab 5 Jahren), „Dream Horse“ und die Dokumentation „Il Palio – das Rennen von Siena“ gezeigt.

Am Samstagvormittag bekommen steirische Filmemacher im Kunsthaus mit „Arthouse @ Kunsthaus“ eine Bühne. Gezeigt werden „Cornetto im Gras“, „Mojo Rising“ (Fritz Aigner) und „100 Jahre Gestüt Piber“.

Exklusive Lesung von „Mord im Lipizzanerland“

Für ein weiteres Highlight sorgt Claudia Rossbacher: Die Bestsellerautorin hat für das Festival einen Kurzkrimi mit dem Titel „Mord im Lipizzanerland“ geschrieben, den sie am Freitag, 11. September, um 18 Uhr im Kunsthaus Köflach exklusiv präsentiert. Karten (15 Euro) sind auf lipizzania.at erhältlich.

© KLZ / Christine Resch Claudia Rossbacher

Dass das Filmfestival den Almabtrieb am 12. September umrahmt, ist natürlich kein Zufall. „So treffen gelebtes Kulturerbe und neue filmische Perspektiven an einem Wochenende unmittelbar aufeinander“, so Sylvia Loidolt, Vorsitzende, und Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Region Graz.