Seriensieger: Dieser Erfolg geht runter wie Kernöl

Mit ihrem gemeinsamen Kürbiskernöl ergatterten die Familien Konrad, Edelmann und Lienhart aus Kalsdorf bei Graz eine Goldprämierung. Und zwar durchgehend seit 25 Jahren.

Da kann sich der Zahnarzt länger als gedacht ins Zeug legen – beim „Versuch“, dem Schalk von Christian Konrad die Wurzel zu ziehen, beißt er auf Granit. Und so trifft der Hausherr verspätet ein, wischt sich noch Behandlungsspuren von der Wange, steigt aber gleich ins Schmähführen ein. Dass man mit Kunden in New York angeben könnte, „aber das sind die Verwandten“, lacht er. Doch bis nach Belgien und Irland schicken sie tatsächlich jene Tropfen, die Konrad mit seiner Frau und anderen Familien in Kalsdorf bei Graz produziert. Mit Erfolg.

Schon der Name des Produkts ist ein Augenzwinkern: „K&K“, Kernöl aus Kalsdorf bei Graz. Ganz im Ernst hat es eine 100-köpfige Jury getestet – und erneut in höchsten Tönen gelobt. Zum 25. Mal in Folge. Also wurden die Familien hinter dem gemeinsamen Kernöl geehrt – und Gertraud sowie Christian Konrad, Bettina und Friedrich Edelmann sowie Daniela und Erich Lienhart von der Landwirtschaftskammer zu „Superstars“ erklärt.

1 / 3 Auch Bettina und Fritz Edelmann gehören zur K&K-Familie © Michael Saria

Erntezeit: Es geht an den Kern der Sache

Ganz ohne Starallüren erzählen sie uns von einer Arbeit, die im März beginnt und im Herbst endet – mit der Ernte von bis zu vier Tonnen Kürbiskernen täglich. Und letztlich mit dem Pressen in der Haindl Mühle. Den Klimawandel „spüren wir deutlich“, ergänzt Konrads Frau Gertraud. Ihr Mann nickt: „Früher haben das die Frauen im Oktober in Winterjacken gemacht, heute ernten wir oft im September in kurzen Hosen.“ Heuer womöglich noch früher.

Draußen am Feld brauche es Kraft und Erfahrung, ergänzt Erich Lienhart. „Bist du zu früh dran, sind die Kerne unreif. Bist zu spät, faulen sie gach schon.“ Die steigenden Kosten gebe man nur zizerlweise weiter, der halbe Liter kostet elf Euro ab Hof. An dieser Stelle fliegen Arme hektisch über den Küchentisch: Sowohl bei den Preisen als auch beim Pflanzenschutz gehe es um Qualität, faire Löhne und einen europaweiten Wettbewerb. Also hat der Kunde bei seiner Kaufentscheidung eine gewisse Macht, oder? „Ja, von dem her schon!“

Das „grüne Gold“ fließt seit Generationen durch Kalsdorfer Adern. „Meine Mutter hat alles händisch gemacht“, nickt Friedrich Edelmann. Auch die Konrads führen die Arbeit ihrer Vorfahr:innen fort – die immer gern fortgefahren sind: So erzählt der Hausherr lachend von Opas Touren auf dem Traktor.

Sie produzieren in der Erlebnisregion Graz den Genuss „FALTER EGO“: „Der Grazer Kehlberg ist ein magischer Ort. Hier wieder Wein machen zu dürfen, ist ein großes Privileg“, meint Hannes Sabathi. Von diesem Zauber lässt er alle kosten. Haindl Mühle: Öl, Mehl, Schokolade – Zutaten, die Landwirt:innen aus der Umgebung liefern, verwandeln Johanna und Alois Haindl mit Juniorchefin Daniela in Gaumenfreuden. © Manfred Klimek Hannes Sabathi baut Weinreben am Grazer Kehlberg an Fischmanufaktur Thal: Auf eine Kombination aus Fischzucht und Gemüseanbau schwören Maria und Georg Baumgartner: Ihre Welse planschen in Frischwasser, das durch Pflanzen natürlich gereinigt wird. Berghofer Farmery: Schokolade, Pesto, Likör, Knabbereien, Öl – was man mit Kürbiskernen kulinarisch bewegen kann, erprobt Familie Berghofer in Kalsdorf bei Graz. © Bernd Grosseck Bergerhofer Farmery verarbeitet Kürbiskerne Grazer Krauthäuptel: Markus Hillebrand nennt ihn „Aristokrat unter den Salaten“ – den Krauthäuptel, von dem 15 Millionen Stück im Jahr geerntet werden. Von rund 100 Bauern, zu denen Hillebrand in Premstätten gehört. Mosshammer: Sag nicht nur Fleischerei zu diesem Grazer Betrieb! Josef und Brigitte Mosshammer bieten auch Koch- und Grillkurse sowie ein Gästehaus. © ALEXANDER DANNER Markus Hillebrand zieht felderweise Grazer Krauthäuptel