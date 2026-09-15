Eintrag im Strafregister: Wer bekommt Auskunft über Gewalttäter?

1 Irland führt ein öffentlich zugängliches Online-Register über schwere Gewalttäter ein. Interessierte sollen unter anderem überprüfen können, ob ihr Partner in der Vergangenheit verurteilt worden ist. Wie ist das in Österreich?

ANTWORT: „In Österreich gibt es kein öffentlich zugängliches Online-Register, in dem Privatpersonen nachsehen können, ob ihr Partner oder eine andere Person wegen schwerer Gewalt verurteilt wurde“, sagt Rechtsanwalt Arthur Berger aus St. Veit. Das österreichische Strafregister wird zentral geführt und dient der behördlichen Erfassung strafgerichtlicher Verurteilungen. Ein allgemeines Auskunftsrecht für aktuelle oder potenzielle Partner ist gesetzlich nicht vorgesehen. Verurteilungen wegen häuslicher Gewalt können daher nicht frei im Internet abgefragt werden. „Überdies könnte in Österreich ein freier Zugang zu solchen Informationen gegen die geltenden Persönlichkeitsrechte und zudem auch gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen, weswegen die Einführung eines solchen öffentlichen Registers nicht ohne Weiteres machbar scheint“, meint Berger. „Bei bestimmten Delikten sind bei Einleitung eines Strafverfahrens und im Fall einer Verurteilung jedoch Arbeitgeber, Behörden oder Anlaufstellen zu informieren. So zum Beispiel Bezirkshauptmannschaften, das Arbeitsinspektorat, oder auch die Lehrlingsstellen.“