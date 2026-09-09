34 Jugendliche haben ihre Lehre bei Pankl begonnen

Am 1. September 2026 haben 34 Jugendliche ihre Lehre bei Pankl Racing Systems in Kapfenberg gestartet. Im ersten Lehrjahr findet die praktische Ausbildung überwiegend in der Pankl Academy und der mehr als 1000 Quadratmeter großen Lehrwerkstatt statt. Mit dem kontinuierlichen Ausbau der Lehrlingsausbildung investiere Pankl gezielt in die Fachkräfte von morgen“, heißt es in einer Presseaussendung.

So haben 27 Jugendliche im Bereich Zerspanungstechnik gestartet, drei im Bereich Mechatronik, zwei im Bereich Applikationsentwicklung-Coding, eine Person im Bereich Informationstechnologie-Systemtechnik und eine als Köchin. Die Pankl Academy ist dabei ein zentraler Bestandteil der Lehrausbildung. Vor allem im ersten Lehrjahr lernen die Jugendlichen hier grundlegende Fertigkeiten und den Umgang mit Maschinen in einem geschützten Umfeld.

Harald Egger, Head of Human Resources bei Pankl Racing Systems, erklärt: „Unser Ziel ist es, junge Menschen nicht nur fachlich auszubilden, sondern sie auch in ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken.“