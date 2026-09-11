John Coltrane, der ekstatische Denker

Mit seiner virtuosen, auf einem spezifischen konzeptuellen Zugang basierenden Improvisationskunst hat der Saxofonist John Coltrane den Jazz maßgeblich verändert und prägt ihn bis heute, wie nur wenige andere. Was macht seine Musik so außerordentlich?

Dass aus dem am 23. September 1926, in Hamlet, North Carolina, geborenen John William Coltrane eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Jazz werden sollte, war ihm nicht in die Wiege gelegt. „Trane“ entstammte einer afroamerikanischen Arbeiterfamilie, die 1939 durch den Tod des Vaters, eines Schneiders, der Haupternährer abhandenkam. Nach ersten musikalischen Schritten an der High School wandte er sich dem Saxofon zu.

1945 hörte er Charlie Parker, wurde glühender Anhänger der Zentralfigur des neuen Bebop, zog nach Philadelphia, wo er mit dem Gitarristen Dennis Sandole einem prägenden Lehrer begegnete, der ihm avancierte Improvisationskonzepte vermittelte. Trane übte Tag und Nacht, wurde Profi, spielte unter anderem bei Dizzy Gillespie. 1955 holte ihn der Trompeter Miles Davis, der nach frühen Erfolgen gerade eine neue Band zusammenstellte, nach New York in dessen erstes „großes“ Quintett. Coltrane war mit nicht einmal 30 Jahren in der Spitze angelangt und galt neben Sonny Rollins als wichtigster Tenorsaxofonist des aktuellen, vom Hard Bop geprägten Jazz dieser Zeit. Aber er hatte Drogen- sowie Alkoholprobleme. Davis schmiss ihn raus. 1957 konnte er diese Probleme hinter sich lassen, entdeckte eine eher diffus ausgerichtete Religiosität und wurde von der nächsten Größe, Thelonious Monk, engagiert.

© Imago John Coltrane bei der Arbeit: Ab 1960 entdeckte er das Sopransaxofon für sich

In Auseinandersetzung mit dessen sperriger, häufig komplexen Musik gelang es ihm sich vom Spitzenmann in jenen Giganten zu wandeln, als der er in die Musikgeschichte einging. Er entwickelte die Spielweise der „Sheets of Sound“, rasend, in „ungeraden“ Einheiten in die Takte gezwängte Notenketten, in deren Rahmen durch das aufeinanderfolgende „Übereinanderlegen“ weiterer Abfolgen von Harmonien über Harmonien oder später auch modale Grundlagen, ein im Grunde polytonaler Impuls in sein Spiel Einzug hielt.

Davis war gerade dabei, seine Musik von der empfundenen Einschränkung durch die Akkordfolgen, über die im Modern Jazz bislang improvisiert wurde, zu befreien, holte ihn zurück in seine Band. Die nunmehr offeneren Räume boten mehr Platz für Coltranes Zugang. Seine Beiträge zu Davis´finalem Durchbruch zum modalen Jazz, das Album „Kind of Blue“ von 1959, auf dem nur über jeweils wenige Skalen improvisiert wurde, bestechen aber eher durch lyrische Kraft. Im Gegensatz dazu drohte Coltrane auf seinen letzten Konzerten mit Davis das Gefüge der elegant swingenden Band mit seinen waghalsigen Experimenten beinahe zu zerlegen.

Riesenschritte zu einer neuen Musik

1959 veröffentlichte er das Album „Giant Steps“. Im Zentrum steht das Titelstück. Hier und in dessen Zwilling „Countdown“ zeigt eine bis heute gemeinhin als „Coltrane Changes“ bezeichnete, sich tonal in Terzzyklen bewegende, besonders dichte, komplexe Substitutionsharmonik. Was heißt bewegt? Er fegte durch sie hindurch. Die Jazzwelt staunte über das Höllentempo, in dem ihm dieses virtuose Kunststück gelang. In der Folge bewies er die vielfältige Anwendbarkeit des Konzeptes, das er, es in verschiedene Umgebungen implementierend, weitertransformierte.

Seine konzeptuellen Überlegungen entwarf Trane gern am Klavier, internalisierte sie durch manische Übungspraxis am Saxofon, um in der Lage zu sein, in jeglichem Kontext so frei wie möglich über sie zu verfügen. Dies zeigt sich gerade auch nachdem er sein „klassisches“ Quartett formierte, eine Jahrhundert-Band mit Pianist McCoyTyner, Jimmy Garrison am Bass, und, für Coltrane besonders wichtig, Drummer Elvin Jones. 1962 gastierte er in dieser Besetzung übrigens auch im Grazer Stefaniensaal.

Ab 1960 auch am Sopransaxofon, spielte er mit diesem neu entdeckten Instrument etwa, dem modalen Zugang folgend, eine harmonisch auf zwei Skalen heruntergekochte Version des „Sound Of Music“-Haderns „My Favourite Things“ ein. Ein weiterer Klassiker, bis zu seinem Tod in sich wandelnder Weise im Live-Repertoire verbleibend.

Improvisationen, die bis zu einer Stunde dauern

Leergeräumtes wieder vollräumen: Vieles, was Coltrane nach 1960 machte, folgte diesem Konzept. Das zeigte sich in seinen aus seiner konzeptuellen Küche flutartig angereicherten, aber rhythmisch ökonomisierten, sich bis zu einer Stunde (!) ausdehnenden Marathonimprovisationen über eine minimale harmonische Basis. Auch als er im Laufe des Jahres 1965 seine Musik noch weiter öffnete, nun sogar auf ein fixes Metrum verzichtend, was schließlich die Zusammenarbeit mit Tyner und Jones beendete, hielt er am Grundlegenden fest. Die konzeptuellen Ingredienzen transformieren sich, sie erfahren andere Gewichtung, aber sie sind da, was auch Duo Aufnahmen mit seinem letzten Drummer Rashied Ali in seinem Todesjahr 1967 frappant offenbaren.

Als er am 17. Juli 1967, im 41. Lebensjahr an Leberkrebs verstarb, war aus Trane eine Free-Jazz-Ikone geworden, nachdem er zuvor die funktionsharmonisch basierte Improvisation und den Modalen Jazz entscheidend mitgeprägt, ja schließlich wesentlich bestimmt hatte, aus zeitgenössischer Sicht selbst den Free-Jazz-Pionier Ornette Coleman in den Schatten stellend. Auf dem Weg stehen Meilensteine wie die Suite „A Love Supreme“ von 1964, eine der meistgefeierten aller Jazzplatten; Ausdruck starker, von seiner zweiten Frau und letzten Pianistin Alice geförderten, Spiritualität, wie auch das mit größerem Ensemble verwirklichte „Ascension“ von 1965, mit dem zwar endgültig der Anschluss an die Free-Jazz-Szene vollzogen wurde, was aber, wie vorangegangene Wandlungen auch, nicht der oft behauptete Bruch war, sondern Folge konsequenter, kontinuierlicher musikalischer Entwicklung. Trane war und blieb in nuce stets ein musikalischer Intellektueller, ein Denker, selbst wenn er das bis in die Ekstase zu sein pflegte und mit ungeheurer Ausdruckskraft auch so transportierte.