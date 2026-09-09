Dieser junge Mürztaler macht den Hunden die Haare schön

Anfang August hat Felix Tauber seinen Hundefriseursalon in St. Lorenzen im Mürztal eröffnet. Dort schneidet und wascht er Vierbeinern Haare und Fell.

Hunde sind bekanntlich die besten Freunde des Menschen. Dementsprechend fürsorglich werden sie meist von Herrl und Frauerl umsorgt, sei es mit Gusto-Leckerlis, stylischen Halsbändern oder etwa Besuchen beim Hundefriseur. Als solcher ist seit Anfang August auch Felix Tauber tätig. Direkt neben der Hundepension seiner Eltern in St. Lorenzen im Mürztal hat der 28-Jährige seinen Salon in einem kleinen Container eröffnet.

„Ich darf mich nicht beschweren, bisher ist alles super angelaufen“, bilanziert er zufrieden. Ursprünglich hatte er nach der Schule eine Lehre zum Koch absolviert und war als solcher bei einigen Stationen in der Südoststeiermark tätig. Als dann aber die Familienplanung im Vorjahr akuter wurde, beschloss Tauber sich beruflich umzuorientieren. Die Entscheidung für die Arbeit mit Hunden fiel dabei schnell: „Hunde waren für mich immer das Normalste der Welt, weil ich mit ihnen aufgewachsen bin“, erklärt er.

© KLZ / Moritz Prettenhofer Derzeit lebt Felix Tauber mit seiner Frau Julia noch in der Oststeiermark, wo er auch seine Ausbildung absolvierte

Seine Ausbildung zum Hundefriseur absolvierte der 28-Jährige in Hartberg, wo er mit seiner Frau Julia auch noch wohnhaft ist. An vier Tagen in der Woche bietet er aber nach telefonischer Vereinbarung Termine in St. Lorenzen an. Warum seine Kunden ihre Vierbeiner zum Hundefriseur bringen? „Die Hauptmotivation vieler Leute ist einfach, dass ihr Hund mal ordentlich gepflegt wird“, schildert Tauber.

Ruhe und Respekt

Die Behandlung wird dabei immer individuell auf den jeweiligen Hund abgestimmt. Neben dem Schneiden langer Haare fokussiert er sich dabei im täglichen Betrieb etwa auf die Entfernung von Unterwolle: „Wenn man das nicht mehrmals im Jahr macht, atmet die Haut des Hundes nicht richtig. Das ist so, als hätte man im Sommer eine dicke Jacke an.“ Je nach Wunsch wäscht er die Hunde aber auch oder schneidet ihnen die Krallen.

© KLZ / Moritz Prettenhofer Termine im Friseursalon gibt es auf telefonische Anfrage

„Einen gewissen Respekt hat man bei der Behandlung immer“, erzählt er von seiner Arbeit mit den Vierbeinern. Umso wichtiger ist es ihm daher, im Umgang mit ihnen Ruhe auszustrahlen und auf einen guten Umgang mit Hund und Besitzer zu achten. „Da kommt mir, denke ich, auch die Ausbildung in der Gastro zugute, dort war das ja alltäglich“, sagt Tauber und lacht.