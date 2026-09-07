Die 12. Theaterwagen-Tournee brachte 114 Vorstellungen an insgesamt 69 Standorten. Insgesamt wurden 19.450 Besucher gezählt, im Vorjahr waren es 14.554 Gäste.

„So eine Theaterwagen-Tournee – die zwölfte in der Geschichte des Theaterwagens Porcia, mit 114 Vorstellungen an insgesamt 69 Standorten – ist anstrengend, herausfordernd und fordernd, aber sie war für alle beglückend. Ein Geschenk!“, schreibt Angelica Ladurner in ihrer Bilanz der diesjährigen Saison. Gezeigt wurden „Der Brandner Kaspar und das ewig´Leben“ sowie die Kinderkomödie „Das Eulenmädchen“ vor 19.450 Menschen: „Und da zählen wir nur jene, die sich die ganze Vorstellung anschauen“, so Ladurner, die sich darüber freut, dass „uns regelrecht die Türen eingerannt wurden“. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 14.554 gezählte Besucherinnen und Besucher.

„Ist Theater nicht ein Wunder? Selbst am Mölltaler Gletscher, bei 7 Grad und beißendem Gipfelwind, der uns den Sand in die Augen warf, hat dieses Wunder Platz gegriffen“, schreibt Ladurner. Und sie ist dankbar für die Unterstützung, die gleichzeitig auch die Begeisterung für den Theaterwagen zeigt: „Bürgermeister, die Sessel schleppen, weil viel mehr Menschen da waren, als gedacht; Feuerwehren, die heiße Stadtplätze fluten, damit wir alle nicht verglühen während der Vorstellungen; Frauen, die umsorgen, organisieren und verantwortend solche Abende ermöglichen: All den Vielen, die helfen, arbeiten, herbeischleppen, ordnen und Vieles mehr, all jenen sei von ganzem Herzen gedankt!“

Insgesamt rund 37.000 Gäste

Schon Ende August ist die Saison im Schloss zu Ende gegangen: Im zweiten Jahr seiner Intendanz konnte Florian Eisner im Schloss Porcia und im Theater in den Probebühnen mehr als 17.000 Besucherinnen und Besucher begrüßen. Insgesamt zählten die Komödienspiele Porcia mit den Produktionen des Ensemble Porcia sowie dem Theaterwagen also rund 37.000 Gäste.





