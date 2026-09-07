Die Tiroler Polit-Spitze ist zu Gast in Lienz

Der Auftakt zur zweitägigen Herbstklausur auf der Liebburg in Lienz fand am Montag statt. Morgen, Dienstag, stehen weitere Programmpunkte an. Energieneutralität ist das Ziel.

Die Tiroler Landesregierung trifft sich heute, Montag, und morgen, Dienstag, in Lienz zu ihrer traditionellen Herbstklausur. Landeshauptmann Anton Mattle und Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth haben die Regierungsklausur unter das Motto „Tirol ist voller Energie“ gestellt. Damit nimmt die Landesregierung Anleihe an der ersten Klausur der Regierung im Jänner 2023, die sich ebenfalls dem Ausbau der Erneuerbaren Energieträger in Tirol gewidmet hatte. Tirol versorgt sich bereits jetzt an 220 von 365 Tagen im Jahr vollständig mit heimischer erneuerbarer Energie. Innerhalb von 20 Jahren hat sich der Anteil der erneuerbaren Energie in Tirol von 37 auf über 60 Prozent erhöht. Der Energieverbrauch in Tirol ist trotz steigender Bevölkerungszahl zurückgegangen.

„In dieser Periode wurden 38 Wasserkraftwerke umgesetzt, die das Potential haben, rund 160.000 Haushalte zu versorgen. 5100 Speichersysteme für Hauptwohnsitze und Firmensitze wurden ermöglicht und gefördert. In Tirol gibt es insgesamt 35.600 neztgekoppelte Photovoltaik-Anlagen. Die Tiroler Wohnbauförderung hat in dieser Periode ein Bauvolumen von 3,8 Milliarden Euro ausgelöst, indem in energiesparendes und umweltfreundliches Bauen sowie den Einsatz klimaschonender Haustechnik investiert wurde. Und die vom Land Tirol auf den landeseigenen Gebäuden betriebenen PV-Anlagen sind so groß wie 3,4 Fußballfelder und können den Strombedarf von etwa 1000 Einfamilienhäusern decken“, zeigt sich die Regierungsspitze zufrieden.

Die nächsten Ziele

Handlungsbedarf herrsche dennoch: „Tirols Unabhängigkeit bei der Energie ist eine zentrale Frage für den Wohlstand, den Standort und die soziale Sicherheit. Umso mehr Tirol eigene, saubere und sichere Energie produziert, umso unabhängiger sind wir von internationalen Krisen und Kriegen“, sagen Mattle und Wohlgemuth.

Zum Start der Regierungsklausur präsentieren neben der Regierungsspitze auch die Regierungsmitglieder Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler, Landesrat Mario Gerber, Landesrätin Cornelia Hagele, Landesrätin Eva Pawlata und Landesrat René Zumtobel ihre Arbeitsschwerpunkte. Am Dienstag findet dann formal eine Regierungssitzung statt, in der unter anderem ein Leitantrag mit dem Titel „Tirol ist voller Energie“ behandelt wird. Präsentiert werden die Ergebnisse im Anschluss an die Regierungsklausur. Dienstagnachmittag wird dann offiziell das neue Kraftwerk Tauernbach-Gruben in Matrei in Osttirol in Betrieb genommen.