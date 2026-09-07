Mit einem bunten Genre-Mix gastiert das Honky-Tonk Festival im Oktober erstmals in Kapfenberg. Mit Live-Musik verwandeln sich Gastronomiebetriebe in kleine Konzerthallen.

In Bruck ist das Honky-Tonk-Festival, bei dem in innerstädtischen Lokalen Konzerte gespielt werden, seit Jahren ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders. Knapp 2000 Personen zogen bei den letzten Ausgaben von Lokal zu Lokal. In wenigen Wochen hält dieses nun erstmals in der Nachbarstadt Kapfenberg Einzug.

Am 10. Oktober (Samstag) präsentieren sich in zahlreichen Lokalen Bands aus nahezu allen Musikrichtungen – „von Rock, Pop und Soul über Blues, Alternative und Austropop bis hin zu Party-Sounds, Gospel und Schlager“, wie Wolfgang Sorger, der das Festival mit seinem Unternehmen „Mema Medien“ veranstaltet, in einer Aussendung betont.

Gospel und Schlager als Highlights

Als besonderen Höhepunkt hebt man dabei die „Gospel-Night“ in der Pfarrkirche St. Oswald hervor, wo Sängerin Shelia Michelle aus Amerika auftritt. Wer hingegen eher in Feierlaune ist, wird beim „Honky-Tonk“ im Lotto Café bei der XXL-Open-Air-Schlagerparty fündig. Auch abseits davon dürfen sich die Besucherinnen und Besucher bei der Musikmeile – die vom ECE bis zum Café M&M in der Grazer Straße reicht – auf einen bunten Genre-Mix freuen.

Tickets gibt es nach bewährtem Prinzip entweder im Vorverkauf bei den teilnehmenden Lokalen oder an der Abendkassa. Im Vorverkauf kosten diese 12 Euro, an der Abendkassa sind 15 Euro zu entrichten. Mit den erworbenen Bändchen hat man dann Zutritt zu allen Live-Gigs – auch zur Gospel-Night oder der XXL-Schlagerparty.

Über die eigene App des Festes kann man sich zum Programm sowie der Auslastung der Gastro-Betriebe informieren und sich am Veranstaltungstag Lieder wünschen. In dieser kann man sich somit gleich eine passende „Wanderroute“ für den Abend zusammenbasteln. Los geht das Festival in den teilnehmenden Betrieben um 20 Uhr und dauert bis mindestens 1 Uhr früh an.