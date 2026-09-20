Im Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen darf gerudert, gegraben, gerätselt und gestaunt werden. Das NaturLese-Museum in Neumarkt in der Steiermark bietet ein augenöffnendes Mitmacherlebnis für die ganze Familie.

Das „NaLeMu“ hat bis 31. Oktober geöffnet. Bis dahin läuft auch die Sonderausstellung „Pflanzen mit Biss“

Die sieben steirischen Naturparks schützen, pflegen und erhalten ihre charakteristischen Landschaften für kommende Generationen. Der Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen zeigt auf faszinierende Art, was das konkret bedeutet. Dort gibt es nämlich das „NaLeMu“, das „Naturlese-Museum“ in Neumarkt in der Steiermark.

Im ersten Stockwerk des früheren Neumarkter Rathauses hat das erste Faszinosum den Blick unserer Kinder schon gebannt: eine fleischfressende Pflanze. Genau genommen ist es der Sonnentau, der, wie dort in der Infografik erklärt wird, auf nährstoffarmen Mooren wächst – und sich daher zusätzlich von allerhand Insekten ernährt. „Gibt’s das wirklich bei uns?“, fragt unser Großer. Eine Frage, die im Laufe dieses Museumsbesuchs noch öfter auftauchen wird.

1 / 7 Lernen über die Bienen © Tom Lamm

Mitmachen statt nur anschauen

Im Bienenraum fesselt der lebende Schaubienenstock Kinder und Erwachsene gleichermaßen: Hinter einer Glasscheibe lassen sich die emsigen Tiere aus nächster Nähe beobachten. Es ist ein Raum, der den Anspruch des NaLeMu beispielhaft verdeutlicht: Man soll staunen, aber auch lernen – und zwar am besten, indem man etwas tut.

Wie zum Beispiel am Öko-Quiz teilnehmen, das uns aufzeigt, wie viel eine funktionierende Natur für uns alle leistet. Etwa dass die „Bestäubung von Nutzpflanzen durch Honigbienen und andere Insekten einen Geldwert von 153 Milliarden Euro“ hat. Der Jüngere fragt, wie lange Mama und Papa dafür arbeiten müssten, wir geben etwas überfordert zur Antwort: „Zu lange.“

Der Mitmach-Charakter des Museums kann auch ganz schön in die Arme gehen: Im eigens mit einem Ruderboot eingerichteten Raum geht es darum, dass zwei Personen möglichst synchron rudern, um in gerade mal zwei Minuten bis zu 30 Tierarten auf der virtuellen Mur zu retten. Aus eigener Erfahrung sei gesagt: Bei einem Rudergang bleibt es nicht, zu sehr wird dafür der Naturschützer-Ehrgeiz der Kinder geweckt.

Tipps aus der Region: Bei mir dahoam Genuss: „Wir kochen mit Herz und Verstand“ lautet das Motto im Pöllauerhof in Neumarkt. Action: Mit dem Nocky-Flitzer rodelt man auf der Turracher Höhe rasant bergab. Panoramablick inklusive. Mit Kindern: Exotischen Tieren begegnet man im Tierpark und Erlebnisbauernhof Scheifling. Erholung: Energie tanken am Etrach- oder Schattensee in der Steirischen Krakau. Besonderes: Die Bezirkshauptstadt mit ihren historischen Bauwerken, dem Schloss Murau, der Brauerei und vielem mehr. Mit lieben Grüßen aus dem Regionalbüro Murtal und Murau Michaela Egger

Der coolste Sandkasten der Steiermark

Etwas aus der Puste geht es dann weiter in den Kreativraum, wo man sich als Imker, als Raupe oder Vogel verkleiden, zeichnen und sich auch anderweitig kreativ austoben kann. Und dann gibt es da den Raum, der nicht ohne Grund am Ende des Ganges liegt: Auf dem großen Sandtisch können Kinder hier ihre Fantasielandschaft formen. Dank einem perfekt abgestimmten Wärmelicht werden die Bergspitzen zu Schneekuppen, und gräbt man ein Tal, taucht das Licht den tiefsten Punkt in Blau – und erschafft einen See. „Das ist der coolste Sandkasten, den ich je gesehen hab!“, sagt der Große, während er eine matterhornähnliche Spitze formt.

Große Empfehlung: Verarbeiten Sie das Erlebte und Gelernte im Garten des Museums, wo man die vielen Gräser, Pflanzen und Bäume, die da wachsen, plötzlich anders wahrnimmt. Nämlich als etwas, das es mehr denn je zu schützen und zu bewahren gilt.