Unfall in Klagenfurt: Pensionist kollidiert mit Radfahrerin (12)

Bei einem Unfall in Waidmannsdorf wurde eine 12-jährige Radfahrerin nach der Kollision mit einem Auto verletzt. Sie wurde ins Klinikum gebracht.

Verkehrsunfall am Montagvormittag in Klagenfurt: Gegen 10 Uhr lenkte ein 73-jähriger Mann aus Klagenfurt sein Auto auf der Siebenhügelstraße stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Waidmannsdorferstraße beabsichtigte er, nach rechts abzubiegen.

Nachdem die dortige Ampelanlage auf Grün umgeschaltet hatte, fuhr der Mann los und bog nach rechts in die Waidmannsdorferstraße ein. Dabei dürfte er die von rechts kommende 12-jährige Radfahrerin, die die Waidmannsdorferstraße am dortigen Radfahrübergang querte, zu spät wahrgenommen haben – vermutlich aufgrund der blendenden Sonne.

In weiterer Folge kam es zur Kollision, wodurch das Mädchen zu Sturz kam und sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht.